André Jardine ya busca el reemplazo de Berterame

Para André Jardine, director técnico del Atlético de San Luis, la salida de Germán Berterame del equipo es un hecho, por lo que afirma que ya busca quien tome su lugar y que todos se adapten a jugar sin él.

"Es un tema que está arreglando la directiva, creo que ya está muy cerca de solucionarse; pero nosotros estamos pensando ya en lo que nos toca, el periodo con Germán fue muy bueno, y a partir de ahora estaremos con otros jugadores, por ejemplo Abel (Hernández) que tendrá muchos minutos para mostrarse ahora que no estará Berte. La verdad que yo no soy de lamentarme mucho por la partida de alguien, sino me ocupo ya en buscar a otros jugadores que tienen que hacerle frente a esa ausencia", comentó ante la partida al extranjero del delantero argentino.

Y entre líneas dio a conocer que entre los nuevos refuerzos que llegan al conjunto colchonero está el delantero brasileño Vitinho de 21 años del equipo Sao Pablo de la primera división de Brasil, y el defensa mexicano Aldo Cruz de 24 años que pertenece a Tijuana pero que estuvo a préstamo el último año y medio con Tigres de la UANL, al mismo tiempo que fue claro que su escuadra aún no está al 100%.

"La verdad que el equipo tiene muchas cosas que debe mejorar para llegar a ese nivel que mostramos ante Pachuca, por ejemplo Facundo (Waller) y Jhon (Murillo) que no han entrenado con nosotros por lo que necesitan de inmediato ponerse a trabajar; los refuerzos poco los hemos tenido como Rodrigo González, Aldo Cruz y Vitinho que no está aquí y que esperamos pronto integrarlos; sin embargo debemos mirar adelante porque vamos a enfrentar a otros equipos con buen nivel de preparación y físico, así que nosotros debemos estar listos para encarar esos compromisos ya en corto tiempo que empiece la liga".

Por último del cotejo ante Houston Dynamo FC señaló que se logran buenas cosas a pesar de la derrota. "El partido nos mostró que estamos aún lejos de la mejor forma física que teníamos, porque las cargas que se trabajaron en Cancún fueron muy pesadas, entonces no estamos frescos para jugar 90 minutos; pero lo aprovechamos para dar minutos a todos y observar varias cosas, no mirar mucho el resultado aunque claro que a nadie le gusta perder, sin embargo se rescata que no sufrimos alguna baja por lesión y creo que las conclusiones han sido positivas", apuntó.