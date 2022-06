ADSL cae en su primer encuentro de pretemporada ante el Houston Dynamo

El Atlético de San Luis cayó en su primer encuentro de pretemporada en su visita a los Estados Unidos, esto de manos del Houston Dynamo FC con marcador de 1 gol por 0, partido efectuado en la cancha del donde se disputó en el PNC Stadium, donde estaba en juego el trofeo The Charities Cup.

Para este primer encuentro de preparación, André Jardine mandó al terreno de juego a Marcelo Barovero en la portería, Ricardo Chávez, Jair Díaz, Rodrigo González y Fernando León en la zaga, la media cancha estuvo integrada por Andrés Iniestra, Javier Güemez, Juan Sarabia y David Rodríguez, en tanto Rubens Sambueza y Abel Hernández conformaron el ataque.

Por su parte, los de casa mandaron al terreno de juego a su plantel con el que viene jugando la MLS, mientras que el mexicano Héctor Herrera, que llegó hace unos días a esta institución, no apareció en la banca, pero sí estuvo presente en el estadio para ver en acción a su nuevo club.

Cortesía | Atlético de San Luis

Durante la primera parte se evidenció que cuadro potosino se encuentra en pretemporada, ante un equipo de Houston Dynamo FC que mostró que está en competencia, generando las mejores jugadas frente al marco visitante.

A pesar de eso los colchoneros se no tuvieron sus oportunidades que no supieron aprovechar para irse al descanso con el marcador empatado a cero goles, dejando todo para la segunda mitad en la que los movimientos en los planteles no se hicieron esperar.

Cortesía | Atlético de San Luis

Con los diversos cambios que se hicieron en la segunda mitad, el equipo local fue el que mejor se paró en el terreno de juego, y fue por conducto de Tyler Pasher que se abrió el marcador, para marcar el solitario gol que a la postre se convirtió en el tanto de la victoria para el cuadro texano.

La escuadra colchonera potosina continuará su gira por Estados Unidos, cuando este martes 14 de junio a las 20:00 horas se meta al Toyota Field para enfrentar al San Antonio FC de la MLS.