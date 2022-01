Aficionados explotan contra el cuerpo técnico del Atlético de San Luis

Tal parece que a los 5 mil 397 aficionados que asistieron al estadio Alfonso Lastras Ramírez al partido del Atlético de San Luis contra FC Juárez y otros tantos miles que los siguen por televisión y redes sociales se les acabo la paciencia para con el mal paso del equipo, no solo en este torneo sino desde hace ya varios meses con sus actuaciones que han tenido jugando de local.

Durante la conferencia de prensa de Marcelo Méndez, posterior al cotejo, expresaron su malestar en las redes sociales del equipo ya que muchos esperaban la renuncia del director técnico, que tuviera autocrítica o asumiera el mal paso del equipo, pero no fue así, ni lo uno ni lo otro, solo se justificó el estratega charrúa en su mismo discurso de que están intentando mejorar y trabajando para ello.

"Ya lárgate, el equipo no te respalda y no juegan a nada, y tú no tienes sistema de juego, eres un charlatán, puro pelotazo", expresó enojado Enrique Aguilar. "Fuera Méndez, es hora de traer un buen DT, porque llegar al repechaje y tener un torneo regular no sirve de nada, San Luis está para ser uno de los grandes de la Liga MX con el plantel que se ha armado", señaló Rivera Alen.

No faltó quien solicitó el regreso de un viejo conocido de la afición de aquellos años dorados: "Iñigo Regueiro, por ahí hay un DT que se llama Raúl Arias, es el único entrenador que ha llevado al San Luis a jugar una final y que hizo jugar al equipo en la Copa Sudamericana".

También las damas como Cinthia Martínez fue directa en su comentario: "Otra vez en el lugar 18 del cociente, espero ya tengan el dinero de la multa. Marcelo Méndez ratoneando todo el partido, haciendo cambios ofensivos hasta que va perdiendo, de verdad que son una burla para la afición de la ciudad que se parte el lomo para pagar sus mínimos 300 pesos e ir a verlos perder. Ya más de 100 días sin ganar, ¿cuánto más falta?".

Y por ahí uno que otro pidió paciencia o clemencia, "Déjenlo trabajar raza, va a seguir trabajando, el próximo partido todos al Lastras a apoyar al equipo, es momento de estar unidos", afirmó José Alejandro.