Atlético de San Luis suma su tercera derrota del torneo

La mala racha de Atlético de San Luis en casa se alargó aún más al caer ante Bravos de Juárez por 0-1, con penal anotado por Anderson Leite en la parte complementaria.

Con la derrota, el equipo dirigido por Marcelo Méndez llega a 12 partidos sin victoria, 6 en casa, todos al hilo, y en el torneo sigue con 0 puntos y ya cayó al último lugar del cociente. Además no ha anotado un solo gol en el torneo Grita México C22 de la Liga MX.

LAS ACCIONES

Atlético de San Luis saltó al campo de Auriazul y con: Barovero, Chávez, Bilbao, Juárez, Waller, Sambueza, Güemez, Sanabria, Hernández, Murillo y Berterame. En tanto que Juárez lo hizo de uniforme blanco y su once inicial: González, Esquivel, Alvarado, Arribas, Olivera, Leite, Arce, García, Ramírez, Castillo y Santos.

Los primeros 40 minutos de arranque los de casa tuvieron más posesión de balón, pero sin aprovechar las fallas defensivas de los visitantes en su zona defensiva, no fueron creativos, precisos y de nuevo la contundencia no apareció. Los visitantes al final en el tiempo agregado tuvieron un penal a su favor en falta dentro del área del capitán del San Luis Javier Güemez, que se fue expulsado al revisar en el VAR, el silbante Erick Yair Miranda, un pisotón sobre Matías García. Este mismo jugador cobró desde los once pasos y su disparo lo desvío Barovero para irse al descanso 0-0.

Cabe mencionar que en ese primer tiempo dos jugadores de Bravos, Hugo González (portero) y Fabián Castillo (delantero), y uno de los Colchoneros Ricardo Chávez (defensa) se fueron lesionados, tomando sus lugares Felipe Rodríguez, Jaime Gómez y Juan David Castro, respectivamente. Además hubo dos amonestados Sanabria y Waller por los de casa.

En la parte complementaria salió de inicio Sambueza y Waller, en su lugar Iniestra y Díaz, cambios que dieron al traste con el funcionamiento del equipo, además de estar con un hombre menos. Con esto Juárez fue amo y señor del cotejo. Aunque no realizó su mejor partido, tuvo facilidades para llegar y en una mano en el área de Unai Bilbao, que revisó el árbitro en el VAR, lograron el gol de la quiniela en un penal bien cobrado al minuto 80 por conducto de Anderson Leite. 0-1.

Después de eso el accionar decayó en ambos cuadros. Bravos sobrellevó el partido y San Luis intentó pero sin argumentos para alcanzar de menos el empate. Así finalizó 0-1 a favor de Bravos que suma su segundo triunfo del torneo, por una derrota.

EL GOL

O-1 MINUTO 80: Anderson Leite(#20) cobra de manera correcta un penal.

ALINEACIONES

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 1.- M. Barovero. 5.- R. Chávez. 20.- U. Bilbao. 19.- R. Juárez. 15.- F. Waller. 8. J.M. Sanabria. 16.- J. Güemez. 10.- R. Sambueza. 21.- J. Murillo..9. A. Hernández. 7.- G. Berterame. DT Marcelo Mendez (URU). CAMBIOS: 2.- J.D. Castro. 6.- A. Iniestra. 27.- J. Díaz. 18.- A. Vombergar. 11.- Z. Muñoz.

FC JUAREZ: 1.- H. González. 16.- J. Esquivel. 23.- V. Alvarado. 3.- A. Arribas. 15.- M. Olivera. 20.- A. Leite. 6. F. Arce. 32.- M. García. 12.- C. Ramírez. 11.- F. Castillo. 17.- F. Santos. DT. Ricardo Ferreti (BRA). CAMBIOS: 33.- F. Rodríguez. 5.- J. Gómez. 195.- J. Zapata.