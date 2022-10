Fue un torneo complejo y asumo mi responsabilidad: Samayoa

Complejo es mi palabra para definir este torneo. Acepto totalmente mi responsabilidad. Se generaron muchas expectativas en el equipo para este torneo, se crearon mucha ilusión en jugadoras, cuerpo técnico y directiva, pero lo cierto es que no nos alcanzó y solo nos queda cerrar el torneo con una victoria ante Necaxa.

Palabras de Fernando Samayoa, director técnico del Atlético de San Luis femenil, luego de perder en casa 0-2 ante Santos Laguna y dejar escapar la posibilidad matemática de calificar a liguilla.

"Lo he dicho siempre, no hay técnico de ningún equipo que trabaje para que le vaya mal, por lo que no queda más que de ahora en adelante trabajar el doble. Ya tristemente la calificación se nos escapó, pero creo que se luchó para hacer un mejor torneo. Todavía tenemos la posibilidad de que ganando el próximo partido lleguemos a 21 puntos y superar la marca del torneo pasado, por lo que no importando que estemos ya sin posibilidades, nosotros vamos a jugar a ganar".

Señala Fernando Samayoa que buscarán cerrar con una victoria ante Necaxa. / Cortesía:ADSL.

Sobre que le faltó al equipo en este último partido en casa del torneo, "jugamos con una baja intensidad, Santos se veía diferente, más intenso, con más ganas. En el segundo tiempo intentamos reaccionar con los cambios y formación a 4-3-3. Pero ya no alcanzó y no me queda asumir la responsabilidad de lo sucedido en este partido y durante todo el torneo".

De si está eliminación pasó porque las jugadoras no hayan entendido la forma de trabajar con él, el timonel lo descartó: "No es que la metodología este equivocada con las jugadoras, sino que todo esto es parte del proceso de aprendizaje a una nueva forma de trabajar. Cierto que hay situaciones donde tenemos que mejorar y lo seguiremos trabajando de cara al cierre del torneo y todo lo que será el trabajo para el próximo año. Por lo pronto, creemos firmemente en lo que estamos haciendo, y creemos que hay que darle continuidad a este proceso, aunque al final del torneo vendrá una evaluación y hay se sacarán muchas conclusiones".

Y agregó: "No soy mago ni adivino, pero si seguimos como estamos en el proceso trabajando, posiblemente estaremos más cerca de una liguilla. No garantiza nada el éxito, pero si se trabaja con una metodología como lo que estamos aplicando, creo que estaremos más cerca de ello".

EL DATO

Atlético de San Luis ha disputado siete torneo en la Liga MX Femenil. En ninguno ha calificado a liguilla.