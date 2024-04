Fracaso, “una palabra fuerte” para calificar resultados del torneo: Da Silva

Al ser cuestionado Gustavo Da Silva en conferencia de prensa si el mal torneo del Atlético de San Luis es un fracaso, el director técnico lo descartó y explicó con su clásica retórica, ya conocida, cómo ve la situación.

“A mi no me gusta poner una palabra fuerte a un hecho. Claro que no fue lo que habíamos planeado, no nos olvidamos de que no se alcanzaron los objetivos, por supuesto no estamos contentos, hay mucha frustración y muchas cosas más que pasaron en este torneo.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Pero si yo me quedo con sentimientos negativos o poniendo palabras negativas a los hechos, la posibilidad de que sigamos en ese mal momento será mucha, que, si mejor nos ponemos a analizar y resolver lo mal que nos ha pasado, debemos aprender de eso y de inmediato empezar a cambiar, para que el futuro sea mejor.

El sentimiento de la afición hoy es negativo, igual estoy yo, me he sentido triste, pero que más quisiera que fuera mejor el del torneo pasado que se iban contentos. Siempre he tenido presente que yo me comprometí con darle alegría a esta afición, en algunos momentos lo he logrado y en otros no, pero sigo con ese compromiso de hacer lo mejor para que se vayan a sus casas felices y esperemos que este viernes ante Toluca les podamos dar una”, agregó.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

De su futuro, señaló que tiene contrato y que ya se verá en las evaluaciones, aunque sus respuestas siempre fueron de que él se siente seguro de seguir en el puesto. “Tenemos que evaluar las cosas en un contexto general, en los dos últimos dos torneos estuvimos en liguilla, de cinco torneos en tres no, pero nos quedamos cerca. Ya se haremos las evaluaciones al final del torneo, y veremos como encaminamos lo que venga a futuro. El presente es malo, pero tampoco es el fin del proyecto, habrá que ser muy claros en cómo se evalúan todos los aspectos y ver que haremos a futuro”.

De posibles refuerzos, de cambios en el plantel, Da Silva Leal fue claro: “eso ya lo esta viendo la directiva, y nosotros no debemos meternos en ello, tenemos dos próximos partidos de este torneo, vamos a buscar ganarlos y después ya pensaremos en el futuro”.