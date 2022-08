Fernando Samayoa reconoce que su equipo falló ante Pachuca

Atlético de San Luis femenil vio frenado su buen paso, pero debe pasar página toda vez que se les viene rápido el siguiente partido ante Toluca en el estadio Nemesio Díez el lunes 29 a las 17:00 horas, en la jornada 10 de la Liga MX Femenil.

Pachuca vino y las venció por 2-4 en un cotejo que estuvieron cerca de empatar cuando con golazo de Natalia Gómez Junco se pusieron 2-3, pero cometieron errores defensivos que aprovecharon las experimentadas jugadoras tuzas para llevarse la victoria y importante botín de tres unidades.

"Contra un equipo como Pachuca que tiene un gran volumen de juego, sobretodo en ataque con jugadoras muy hechas y experimentadas que te marcan diferencia, la contundencia en defensa y ofensiva nos pasó factura, en muchas situaciones del partido tuvimos errores individuales que marcaron la pauta del partido. Tuvimos varias opciones ofensivas en ese primer tiempo, pero no las aprovechamos, luego nos equivocamos a la hora de defender, y ante equipos como las Tuzas eso no está permitido, porque debes jugar casi perfecto para poder sacar el resultado. No digo que no podamos nosotros, pero cuando no estás fino atrás ni adelante, es difícil reponerse de una desventaja", afirmó Fernando Samayoa, director técnico del conjunto potosino.

El DT Fernando Samayoa reconoció que su equipo tuvo errores puntuales. / Cortesía ADSL

Sobre el hecho de que apareciera en el partido Natalia Gómez Junco con el gafete de capitana en lugar de la española Marta Perarnau, que lo venía haciendo desde el arranque de torneo, el estratega no quiso ahondar mucho en el tema y solo se limitó a señalar, "es una cuestiona interna del equipo, nada especial, simplemente lo hablamos entre todas y todos y se decidió eso".

Con la derrota en casa ante Pachuca, la sexta del torneo, San Luis se estancó con 9 unidades y descendió a la posición 14 de la tabla, alejándose a cuatro puntos del octavo sitio que es Toluca, precisamente su rival de próximo lunes 29 en la capital mexiquense.

Ese cotejo ante las Diablitas Rojas es el último del presente mes correspondiente a la fecha 10, y luego tendrán descanso por semana y media ya que hay Fecha FIFA. Reaparecerán en casa en la jornada 11 el domingo 11 que reciban a Tigres de la UANL.

EL DATO

De 9 partidos disputados, Atlético de San Luis no tiene empates. Ha ganado 3 y perdidos 6.