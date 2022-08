[En video] Estoy listo para ser matador de toros: José Sainz

Lleno de optimismo, seguridad y ya con las ansías de estar en el ruedo, José Sainz, novillero potosino de 21 años, está a días de hacer realidad su sueño de convertirse en matador de toros. Previo a esa fecha tan especial estuvo en El Sol de San Luis para platicar lo que ha sido su preparación y todo lo que reviste este paso en su carrera taurina para él, familia, amigos y personas que lo apoyan.

Será el 12 de agosto que se inauguré el serial taurino de la Feria Nacional Potosina y ese día en punto de las 20:00 horas pisarán el ruedo los matadores Jerónimo, José Mauricio y José Sainz, quien tomará la alternativa como matador de toros, con seis astados de la ganadería Espíritu Santo, en la plaza monumental "El Paseo".

"Es un día muy esperado, desde los once años soñé con tomar mi alternativa, en mi tierra y si se podía en una fecha tan especial como es la Feria. Afortunadamente todo se dio. La preparación no solo ha sido en estos últimos meses sino de años, podría decir que desde los 11 años que decidí dedicarme a esto, ha sido levantarme temprano, entrenar, y gracias a Díos he tenido la fortuna de que me han apoyado muchas ganaderías para practicar, la verdad que la preparación ha sido basta, y ahora más con el anuncio de la alternativa, ya que los propietarios de ganaderías me hablaron para invitarme a sus campos, y ahora mismo tengo la agenda llena para cerrar mis entrenamientos ahí con ellos", expresa emocionado.

Entrevista con José Sainz, novillero potosino / Foto: Juanita Olivo

La espera ha sido larga para él porque la alternativa estaba para antes de la pandemia, "si creo que la vida nos pone a cada uno pruebas difíciles, y personalmente era algo que ya buscaba desde antes de todo lo que se dio en el 2020 y 2021; tuve triunfos en la Plaza México, Guadalajara y varias plazas, pero no se pudo en ese tiempo. Gracias a Dios la ilusión y el no desesperarme me sacó adelante y nunca perdí esa hambre de que llegara el día esperado. Ahora ya me llegó mi momento este próximo 12 de agosto, por lo que me encuentro motivado y seguro".

Del cartel de esa fecha tan esperada, comenta: "Será un día muy especial porque además se inaugura el serial taurino después de dos años de ausencia, con un cartel importante con el que será mi padrino, el matador de toros Jerónimo, que en lo personal admiro mucho porque tiene un toreo muy interesante, que ha estado con las máximas figuras y ese mismo día también se despide. Y que decir de José Mauricio, que es un torero de los más importantes actualmente en México, que se ha ganado con su labor el sitio donde está y que es mi amigo. Y sin dejar de lado los astados que serán lidiados de la ganadería potosina Espíritu Santo, que también regresa a la Feria después de varios años de ausencia. En fin, todo esta muy bien rematado para que sea un gran festejo el viernes venidero".

Al preguntarle sobre sus inicios y desarrollo en el mundo de los toros, nos reseña, "empecé a la edad de 11 años en la Escuela Tauromaquia Potosina que era del matador José Briones, quien fue mi primer maestro; debuto como becerrista a los 13 años en Zacatecas; luego de novillero a los 14 años en Cedral, SLP, en un festejo con dos matadores de toros, Javier Conde y el potosino Fermín Rivera, donde corté un rabo. En general puedo decir que mi trayectoria ha sido buena, si bien uno siempre quiere más y triunfar en todas las plazas donde te presentas a veces las circunstancias no se dan, pero ha sido una carrera de novillero digna con 55 novilladas en los ruedos más importantes y en la mayoría saliendo con el triunfo".

Entrevista con José Sainz, novillero potosino / Foto: Juanita Olivo

Por supuesto no olvida a su familia y todas esas personas que lo han apoyado para dar el paso a matador de toros. "Hay casos de toreros que no los dejan dedicarse a esto porque es muy riesgoso, pero mi familia siempre me ha apoyado, están siempre conmigo, entonces el día 12 de agosto no solo es un sueño para mi, sino de todos lo que me rodean que la verdad han sido muchísimas personas, por ejemplo el maestro Beto Preciado (qepd) uno de mis primeros maestros, Fermín Rivera que fue el primero que creyó en mi y me llevó al campo, José Mauricio por su amistad, José Briones, Manolo Mejía, Manolo Martínez, mis apoderados, sin olvidar las ganaderías Monte Caldera, Gómez Valle, Triana, en fin, mucha gente que desde niño me han ayudado en mi desarrollo y que ahora seguramente están felices por mi alternativa del 12 de agosto".

Por último nos informa de un evento previo a ese gran día, "mira el miércoles 10 de agosto en la Plaza España, a un costado de la Plaza de toros El Paseo, tendremos un convivio público de 18:00 a 19:00 horas, donde podrán platicar conmigo, tomarse la foto y sobretodo, llenarme de esas buenas vibras. Ahí los espero a todos".

Video por Carlos Ventura:

EL DATO José Sainz Arredondo nació el 1o de diciembre de 2000 en San Luis Potosí.

NUMERALIA 55 novilladas desde su debut el 14 de julio de 2015 en Cedral, SLP.

LA FRASE "Mi motivación es levantarme todos los días y dar lo mejor de mi, con la ilusión siempre de ser el mejor".

