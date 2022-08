Xavi Razo se quedó fuera del top 5 por una sanción en SLP

Xavier Razo venía enrachado con dos carreras ganadas en la Nascar México, por lo que San Luis Potosí representaba el reto y así fue durante toda la carrera en el Óvalo Potosino donde dio pelea de principio a fin.

Pero una sanción por partir en una línea incorrecta durante una rearrancada, quitó al piloto capitalino el quinto lugar en la sexta fecha cuando Control de Carrera informó tiempo después de concluida la competencia que Razo fue penalizado por arrancar en la penúltima bandera verde en la línea incorrecta.

“La penalización que marca el reglamento es un paso por pits, pero por ser en las últimas vueltas, la sanción es colocarlo en el último lugar de los autos de su vuelta”, explicó la organización.

Tras la falta, el volante del auto marcado con el número 7 LexTrade-GrupoSalazar-DYCINSA-ORPACK-LaFlorDeCórdoba-PETenvasesDeOccidente-IUVuniversidad-M&A-MotionSports se fue hasta el décimo puesto de su categoría y al 20 general.

“Fue una carrera muy dura, el equipo hizo un enorme esfuerzo para darme un coche competitivo, sabemos que San Luis es muy difícil, que es una pista muy corta, con muchos contactos, el objetivo también fue cuidar el auto, tratar de avanzar lo más posible, continuamos en la pelea por el campeonato y vamos a seguir adelante”, expresó Xavi al término del compromiso.

“Es muy duro rodar en esta pista por fuera, me dieron un contacto que me abrió y me pasaron varios autos, me costó un poquito recuperar, pero cerramos bien, no estamos satisfechos, es un hecho, pero vamos a Monterrey a buscar la victoria”, apuntó el integrante de la escudería Prime Sports.

La séptima fecha de la NASCAR México Series 2002 se correrá el próximo 28 de agosto, en formato de circuito, en el Autódromo Monterrey.