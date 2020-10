Este viernes arranca el Gran Premio del Potosí de ciclismo

Todo se encuentra listo para que este viernes se dé el banderazo de salida del Gran Premio del Potosí de Ciclismo, que se realizará en tres etapas en los días 23, 24 y 25 de octubre, donde se contará con la participación de los mejores equipos y ciclistas del país, que se estarán disputando interesante bolsa en efectivo.

Este evento cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Ciclismo y es organizada por la Asociación de Ciclismo Formativo, Competitivo y Recreativo de San Luis Potosí, quien dio a conocer las tres rutas programadas para este fin de semana.

Lo mejor del ciclismo de México estará en San Luis Potosí. / MARTÍN BÁEZ

La actividad arranca este viernes se estará efectuando la prueba contra reloj, ruta de 15 kilómetros totalmente planos, esto en la comunidad de Jesús María, trayecto que inicia a 1880mts sobre el nivel del mar y finaliza a 1881mts; con un desnivel de mínimo de 1870 y una elevación máxima de 1895mts.

La etapa 2 se correrá el sábado 24, tendrá como punto de salida y meta el municipio de Ahualulco, la rama femenil cubrirá un trayecto de 100 km. retornando en el municipio de Moctezuma; la varonil rodará 140 km. y su retronó está marcado en Venado.

Lo mejor del ciclismo de México estará en San Luis Potosí. / MARTÍN BÁEZ

El cierre se dará el 25 de octubre con la tercera etapa; esta se correrá sobre un circuito de 2.32 km trazado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, partiendo del Jardín Hidalgo, tomando Avenida Juárez, 2 de abril, Hidalgo y Matamoros.

Las categorías que estarán tomando parte en este evento son Juvenil C, Sub 23, Elite Varonil y Femenil Libre; cabe señalar que por autorización de la FMC los ciclistas que no cuenten con su licencia de SIRED pueden tomar parte en este evento, solo cubriendo la cuota del seguro, mismo que se dará a conocer el día de la junta técnica.