Partido para este miércoles 29 en el WTA 125 SLP Open

A partir de las 14:00 horas de este miércoles 29 se reanuda la actividad del WTA 125 San Luis Potosí Open 2023, en su primera edición, que se disputa en las canchas de arcilla del Club Deportivo Potosino, con bolsa a repartir de 115 mil dólares.

Para este tercer día de actividades, la orden de partidos incluye un total de ocho, cuatro en modalidad de singles e igual número de dobles, con la presencia de una sola mexicana: Renata Zarazúa, quien jugará los cuartos de final, luego del triunfo obtenido anoche en ronda de dieciseisavos.

Cortesía | WTA

El programa completo para quienes disfrutarán los partidos este día, con boletos de entrada a poderlos comprar en el mismo Club Deportivo Potosino, es el siguiente:

ESTADIO (MODALIDAD SINGLES): A las 14:00 horas Elina Avanesyan vs. Raluka Serban (CYP), ronda de 16. No antes de las 15:30 horas Tamara Zidanesk (SLO) vs. Kamila Rakimova (5), ronda de 16.

No antes de las 18:00 horas Sara Errani (7) (ITA) vs. A. Bolsova, ronda de 16. Enseguida Kaja Juvan (SLO) vs. Dalma Galfi (HUN) (3).

Cortesía | WTA

Cortesía | WTA

CANCHA 4 (MODALIDAD DOBLES): A las 14:00 horas Alicia Barnett (GBR) / Olivia Nicholls (GBR) (1) vs. Ingrid Gamarra Martins (BRA) / Fang-Hisien Wu (TPE), ronda de 16. Enseguida Oksana Kalashnikova (GEO) / Katarzyna Piler (POL) vs. Yuliana Lizarazo (COL) / María Paulina Pérez García (COL), ronda de 16.

Enseguida Angelina Gabueva / Conny Perrin (SUI) vs. Kaitlyn Christian (USA) /Sabrina Santamaria (USA) (3), ronda de 16.

Y no antes de las 18:30 horas Elisabetta Cocciaretto (ITA) / Julia Grabher (AUT) vs. Lidziya Marozava / Renata Zarazúa (MEX), cuartos de final.