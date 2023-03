Especial 8M | Claudia Escalera Hernández la mejor atleta rioverdense

A pesar de la falta de apoyos a lo largo de su carrera deportiva, para la corredora Claudia Escalera Hernández eso no ha sido impedimento para convertirse en la actualidad en la mejor atleta del municipio de Rioverde.

Y prueba esta su participación en el reciente Maratón de Tokio 2023 en el que realizó un tiempo de 3 horas 04 minutos 16 segundos, su segunda mejor marca personal, que la posicionó como la tercera mejor mexicana del evento, solo superada por otras dos potosinas, y el ubicarse en el lugar 164 entre las 8617 mujeres que corrieron en su categoría.

Escalera Hernández tiene su mejor marca en la maratón en New York 2019 con 3 horas 03 minutos 00 segundos; por lo que Tokio 2023 representó la segunda, superando la que realizó en Toronto 2022 en octubre pasado cuando cruzó la meta con 3h04:48.

Una gran experiencia representó el Maratón de Tokio para la potosina. / Cortesía Fb Claudia Escalera.

"Agradecida de todo corazón con mi querido Rioverde, por tantas muestras de cariño, por toda la gente que me apoya para lograr mis objetivos, y que hicieron posible que pudiera asistir al maratón en el continente asiático, siendo una experiencia inolvidable, haciendo lo que me gusta. Gracias a Team White Rock, Escalera Team y a esas personas que me aportaron en económico y anímico para alcanzar mi quinto Major cumplido. Seguimos trabajando y arriba mi bonito Rioverde", expresó en sus redes sociales.

Cortesía | Fb Claudia Escalera

Cabe mencionar que Claudia ha corrido con buenos resultados cinco de los seis más importantes maratones (Majors), como son Chicago, Boston, Berlín, New York y ahora Tokio, solo le falta Londres, que lo correrá este año.

Por eso y por otros muchos eventos en los que ha participado y ganado en 10, 12, 15, 21 y 42 kilómetros, se ha convertido en la mejor atleta de Rioverde, de la actualidad y quizás de la historia. Y así le fue reconocido en el 2022 cuando en el marco del 405 aniversario de Rioverde, el Ayuntamiento le entregó un merecido reconocimiento como rioverdense distinguida en el ámbito deportivo.

