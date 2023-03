Especial 8M | Cecilia Aldrete impone su mejor tiempo en la maratón

Tuvieron que pasar tres años para que la potosina Cecilia Aldrete tuviera la oportunidad de participar en la Maratón de Tokio, luego de que en el año 2020 y 2021 se canceló por la pandemia de Covid-19.

A pesar de ello no dejó de prepararse y darse la oportunidad de correr en otros eventos atléticos, incluso realizó su mejor tiempo personal en la prueba el 16 de octubre de 2022 en la Maratón de Amsterdam en Holanda, con 3 horas 09 minutos 26 segundos.

El par de medallas que recibió Ana Cecilia en Tokio 2020 y 2023. Bien ganadas. / Cortesía Fb Cecilia AaMm.

Y esa espera valió la pena porque apenas hace unos días en la Maratón de Tokio 2023, en la que tomaron parte 38 mil atletas de más de 50 países, cronometró 3 horas 00 minutos 59 segundos, su mejor marca personal en esta distancia.

"Estoy feliz, muy feliz porque se me dieron las cosas, no solo por mi récord personal, sino porque fui la segunda mejor mexicana y potosina del evento. Este logró va dedicado a mi Mauricio que me ha hecho mágico cada intento, cada momento. Sin olvidar a mi familia, a mis hermanas, a mi coach Juan Armando Quintanilla, a mi guía en el ciclismo Paco Matamoros".

Cortesía | Fb Cecilia AaMm.

Además de ello, el comité organizador del Maratón de Tokio 2023 tuvo el buen acierto de entregar a todos los corredores que no pudieron participar en el 2020 al ser cancelada esa edición, de entregarles la medalla de ese año a todos los inscritos.

"Si fue un detalle muy especial, ya que recibí dos medallas, una por esa edición del 2020 cancelada y la otra por el 2023, ambas las valoro mucho porque representan mi esfuerzo y sobretodo, mi preparación y el haber podido bajar mi marca personal por más de cinco minutos".

Cabe mencionar que Ana Cecilia es una de las mejores maratonistas potosinas de la historia, y una atleta muy completa ya que no solo se le ve en los eventos atléticos, sino en triatlones, duatlones y ciclismo de ruta, donde incluso ha sido campeona nacional.

EL DATO

Cecilia Aldrete finalizó en el lugar 128 de 8617 mujeres en la Maratón de Tokio 2023.