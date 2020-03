Entregan reconocimiento a cuatro atletas de Rioverde

Merecido reconocimiento recibieron cuatro atletas rioverdenses por parte del Ayuntamiento de ese municipio, ya que obtuvieron su pase a la etapa Regional de los Juegos Nacionales CONADE 2020.

Los cuatro practicantes del atletismo son entrenados por el destacado corredor René Eduardo Ortiz, quien les ha inculcado toda su experiencia y poco a poco se están viendo los resultados.

El Presidente Municipal José Ramón Torres García, recibió en su oficina a la delegación de atletas que estarán representando no solo al municipio de Rioverde, sino a todo el estado de San Luis Potosí, en la etapa Regional de los Juegos Nacionales CONADE 2020. Ahí estuvo también presente Noé García, coordinador deportivo municipal.

Los felicitó y reconoció su trayectoria deportiva, señalando estar seguro que seguirán obteniendo más logros que los llevarán al Nacional, siendo ejemplo y motivación para muchos más niños y jóvenes rioverdenses.

América Paulina Torres García, la única mujer entre los cuatro, obtuvo su calificación en las pruebas de 3 y 5 mil metros planos en la categoría Sub 20.

Los varones que avanzaron fueron: David De León en los 1,500 y 5 mil metros planos categoría Sub 20; Alexis García Chávez en la prueba de los 3 mil metros planos categoría Sub 18; y Balam Santiago Oliver Moreno en los 150 metros planos en la Sub 16.

El selectivo pre-nacional de atletismo región 3, clasificatorio a los Juegos Nacionales CONADE 2020 se efectuó del 6 al 8 de marzo en Monterrey, Nuevo León, en el estadio Chico Rivera.