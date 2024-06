Previenen golpes de calor por altas temperaturas en Zona Industrial de SLP

Si bien no se han tenido problemas de golpe de calor entre trabajadores de la Zona Industrial, se han implementado algunas medidas de prevención para cuidar del personal, indicó José Enrique Villafuerte Hernández, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

El líder empresarial señaló que las altas temperaturas de las últimas semanas “nos traen agobiados, llega una ola y otra y no vemos para cuándo se vayan; no ha habido un día de descanso, no bajamos de los 30 grados”, lo cual reconoció, es consecuencia de las acciones irresponsables que se han tenido como humanidad y que han impactado en el medio ambiente.

Mencionó que hasta el momento no se han tenido casos de trabajadores de la Zona Industrial hospitalizados por golpe de calor, pues las temperaturas más extremas se han experimentado en la Huasteca y la Zona Media, sin embargo las industrias han implementado diferentes medidas para cuidar de su personal.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

José Enrique Villafuerte Hernández, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) / Nahúm Delgado

Como ejemplo manifestó que las empresas han adquirido ventiladores industriales o domésticos para tratar de mantener ventiladas las áreas de trabajo, también se le dota de suficiente agua a los trabajadores, “en algunos casos sueros o preparar agua con un poco de sal o cítricos para estarse hidratando, sabemos que lo primero es no exponerse al sol, y segundo estar hidratado”.

Así mismo, se tienen horarios espaciados para que los empleados salgan de su área de trabajo, ya sea que vayan a los comedores o pasillos en donde encuentren la temperatura más baja, “hay descansos programados, cada empresa los programa de acuerdo a sus necesidades de producción”. Y otro punto es estar alerta a través del área médica o de enfermería de cada empresa, aunque reiteró que hasta el momento no se han tenido problemas de salud relacionados a las altas temperaturas.

Finalmente, Villafuerte Hernández manifestó que el clima extremo también ha puesto en evidencia que una de las áreas de oportunidad para la próxima administración federal, es lo concerniente a energías limpias, “estamos batallando por la energía eléctrica porque el gobierno que está por salir nunca le apostó a generar energía limpia, lejos de incentivar, hizo a un lado a las empresas privadas que generan energía, nos quedamos con un retraso”.