Llegó el título profesional 120 para Paola Longoria en la LPRT

Tres meses y cinco días después, llegó el título 120 en la carrera profesional para Paola Longoria, al conquistar la corona del torneo Battle at The Beach de la LPRT que se disputó en Chesapeake, Virginia, Estados Unidos.

Longoria López derrotó dos sets a cero a la regia Alexandra Herrera en la final de singles, para proclamarse campeona y seguir haciendo historia en el ráquetbol profesional, pues nadie ha llegado a esa cantidad de títulos.

El número 119 lo había conquistado el 3 de marzo de este año en el Grand Slam Boston Open 2024, luego de derrotar en final de potosinas a Montserrat Mejía, actual número uno del mundo, por dos sets a uno, con parciales de 8-15, 15-12 y 11-8.

Cabe mencionar que los cetros para Paola Michelle los ha sumado ya muy espaciados, no tan seguidos como antes, debido a que ya no le dedica la totalidad de su tiempo al ráquetbol, ya que invierte más en conferencias, eventos sociales y en los últimos meses en la política, en la cual no tuvo éxito al perder la elección del pasado 2 de junio en Nuevo León, pero ganará una diputación por la vía plurinominal para esa entidad.

El título 118 lo había ganado el 14 de agosto de 2023 en Colorado, EU, y el número 117 el 30 de abril de ese mismo año en San Antonio, Texas, mientras que el 116 fue en octubre de 2022 en el US Open.

En cuanto al torneo “Batalla en la Playa”, Paola actual tres del ranking LPRT, avanzó bye en ronda de 32, para luego enfrentar en 16avos a la texana Stephanie Synhorts a la que venció 15-1 y 15-5; en cuartos de final jugó contra la colombiana Brenda Laime, sexta sembrada, y la derrotó 15-8 y 15-1.

En semifinales fue duelo de potosinas, Longoria contra Montserrat Mejía, dos del ranking LPRT, con triunfo para la primera por 15-9 y 15-8, para avanzar a la final, en la que se impuso a la regia Alexandra Herrera en sets corridos, 15-5 y 15-10.

Cabe mencionar que Paola también disputó la final de dobles junto con la guanajuatense Samantha Salas Solís, ante las también mexicanas Alexandra Herrera y Montserrat Mejía, ganando las últimas.

