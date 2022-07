El deporte y la labor social, pasiones de Laila Navarro

El deporte y la actividad física corre por sus venas, así mismo el ayudar al prójimo es una de sus pasiones, esta es la historia de Laila Elena Navarro, nacida en el 2004 en la ciudad de Collage Satation ubicada en el condado de Brazos en el estado de Texas, con sangre mexicana y raíces potosinas.

Participante en la banda de guerra, amante del futbol y el cross country, desde muy pequeña siempre estuvo involucrada en las actividades deportivas, apoyada por sus padres Martha Elena y Enrique, el cariño por la práctica de la actividad física llegó para quedarse en ella.

Cortesía | Laila Navarro

"Llegué al deporte por qué comencé a jugar soccer con mi familia, mi hermano más grande es portero y pertenecía a una liga de allá y mi papá fue entrenador, yo los veía jugar ese deporte y me gusto".

Su pasión por el futbol la llevó a que con el tiempo se integrara a un equipo, y a sus 14 años de edad, decidió intentar pisar el terreno de juego "Cuando entré a secundaria me interesó meterme a un equipo, comencé jugando en la media cancha, pero el destino me tenía reservada la portería."

Cortesía | Laila Navarro

Y aunque al principio no fue fácil el camino, supo contrarrestar la situación y ganarse la confianza del grupo "fue complicado, no tenía la experiencia que otras compañeras tenían por que comenzaron más jóvenes, pero aun así me animé a intentarlo, me dieron la oportunidad y me quedé a jugar soccer.

"Los entrenadores hablaron conmigo, sabían que desde mi primer año de prepa a mí me interesó ser portera, pero también me metían el campo y fue por los coches quienes me llevaron a ser guardameta", comentó Laila visiblemente emocionada.

Cortesía | Laila Navarro

Ahora a sus 18 años de edad, está por ingresar a Texas A&M University, donde dejará a un lado el soccer "Quiero enfocarme en mis calificaciones, aparte no tengo la experiencia de otras jugadoras para ser becada, pero seguiré jugando a nivel amateur."

El servicio social y a la comunidad es otra de las facetas que tiente esta potosina se sangre en su vida, es por eso que decidió estudiar la licenciatura de Gobierno y Servicio Público "allá la comunidad hispana es muy grande, muchos no hablan inglés, entonces necesitaban a alguien que pidiera traducir para facilitar su visita, y eso me llevó a elegir la labor social."

Cortesía | Laila Navarro

Pero también en ella existe la pasión por el runner, en especial el campo traviesa, algo que quiere practicar en sus ratos libres "me gustaría comenzar a correr, poco a poco, algún día quiero correr un maratón, antes del soccer practicaba el cross country", añadió, "me gusta por qué la lucha es contra ti, con tus pensamientos, tienes que estar segura de lo que estás haciendo de completar tus kilómetros."

Aunque aún es joven, Laila tiene metas y objetivos muy claros en su vida, como obtener su licenciatura, maestría y doctorado en trabajos y servicios sociales, también el emprendimiento es una de sus prioridades, y el poder laborar en las Naciones Unidas, pero todo esto sin dejar a un lado la actividad deportiva.

DATO

Banda de Guerra, Soccer y Cross Country, su pasión por el deporte, su próxima meta deportiva, correr la distancia de Maratón