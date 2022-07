Aficionados molestos por trato recibido en el estadio Alfonso Lastras

"El tiro le salió por la culata" a la directiva del Atlético de San Luis al preguntar en sus redes sociales "Potosinos, ¿tuvieron inconveniente en su reciente visita al estadio?, porque de inmediato cientos de quejas surgieron del mal momento por el que pasaron previo y durante el partido contra León, de la jornada uno del Apertura 2022.

Expresaron su molestia por el trato recibido de los taquilleros al ingresar al coloso de Valle Dorado, la revisión a los niños y mujeres por parte de los miembros de seguridad, la prepotencia del staff de vigilancia del estadio y el abuso de los vendedores de bebidas y alimentos que dobletean los precios.

Servando Santos escribió: "Deberían de publicar los precios oficiales de las bebidas y comida, por ejemplo las papas de 60 pesos y los refrescos de 25 pesos, los mañosos de los vendedores le suben 5 y hasta 10 pesos más al producto. Evitemos que nos tomen el pelo".

Muchas quejas para los elementos de seguridad del estadio por parte de los aficionados. / Cristian Robledo.

Pésimo servicio para el acceso por la puerta 5 los que tenemos bonos, se hace una fila enorme junto con los que tienen boleto, que era la mayoría. Debería haber filas para cada uno, de nada sirve comprar un bono si tardas en ingresar", comentó Saúl Cruz.

Luigi Martínez dio su testimonio: "No me dejaron ver el juego las personas de seguridad. Todo el partido paradas frente a nosotros y jamás se quitaron de enfrente de las escaleras. Lo malo es que compré abono y no me puedo cambiar de lugar. La persona de seguridad me decía que para la otra compre en otro lado. No creo que esa sea la solución".

"Los cerveceros estaban vendiendo toda la cerveza a 100 pesos (cualquier marca) y aparte se molestaban cuando les decías los precios de cada una. Era descarado el robo que hacían", afirmó Beto Zavala.

"El acceso al estadio es un martirio para el aficionado local y visitante, es una eternidad entrar con lo lento que son, luego en la revisión corporal abusan, no tienen sentid común. El estacionamiento es otro problema, porque si ya pagaste por entrar, aún te cobran un extra los que andan ahí cuidando, y para acabarla los vendedores en el estadio abusan con los precios. Mal muy mala experiencia asistir al fútbol", escribió Tomás Morales, aficionado de Rioverde, SLP.

Por su parte, Juan Ramos se quejó: "En la zona vencedor no dejaban entrar a los sanitarios que porque era para los visitantes, pero si ya no existe zona para ellos. Muy prepotente el policía hasta cerro la puerta con gente adentro. No se vale, nosotros veníamos desde Venado, SLP".

EL DATO

10 mil 218 aficionados fue el aforo del partido Atlético de San Luis vs. León.