El 11 de mayo Atlético de San Luis recibe a Pachuca en el Lastras

La serie de cuartos de final ya en liguilla entre Atlético de San Luis y Pachuca se disputará el miércoles 11 con el partido de Ida en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, y sábado 14 la Vuelta en el estadio Hidalgo, ambos a las 19:00 horas.

Por lo que sin perder tiempo, el plantel completo sin Unai Bilbao regresó a los entrenamientos de cara a ese primer compromiso en casa, ante su público y en el que se prevé que el aforo permitido del 75% se complete pues es la primera vez en la corta historia de la franquicia que el equipo accede a una liguilla por el título.

Ya se prepara Atlético de San Luis el compromiso del miércoles 11 en casa ante Pachuca. / Cortesía ADSL.

El plantel bajo las órdenes de André Jardine y su cuerpo técnico trabajo en el Centro Deportivo La Presa, a donde regresarán este martes 10 para aplicar la estrategia que le hará frente a los Tuzos quienes fueron el mejor equipo del torneo al finalizar como líderes generales.

Cabe recordar que en la fase regular, San Luis y Pachuca inauguraron el torneo GritaXLaPaz Clausura 2022, ya que se enfrentaron en la fecha uno en el estadio Alfonso Lastras Ramírez con triunfo para los dirigidos por Guillermo Almada con marcador de 0-2.

La venta de boletos se inició el domingo y lunes para los abonados y continuará el martes 10 y miércoles 11 al público en general, en taquillas del estadio y tiendas oficiales del equipo.

ASÍ SE JUGARÁ LA LIGUILLA (4tos. de Final)

PARTIDOS DE IDA: MIÉRCOLES 11.- Atlético de San Luis (10) vs. Pachuca (1), estadio Alfonso Lastras Ramírez, 19:00 horas. Puebla (5) vs. América (4), estadio Cuauhtémoc, 21:05 horas. JUEVES 12: Cruz Azul (8) vs. Tigres (2), estadio Azteca, 19:00 horas. Chivas (6) vs. Atlas (3), estadio Akron, 21:05 horas.

PARTIDOS DE VUELTA: SÁBADO 14: Pachuca (1) vs. Atlético de San Luis (10), estadio Hidalgo, 19:00 horas. América (4) vs. Puebla (5), estadio Azteca, 21:05 horas. DOMINGO 15: Atlas (3) vs. Chivas (6), estadio Jalisco, 18:00 horas. Tigres (2) vs. Cruz Azul (8), estadio Universitario, 20:05 horas.

EL DATO

