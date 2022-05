[En video] Estar en liguilla ha sido por creer en nosotros mismos: Da Silva

Después de eliminar a Monterrey en tandas de penales, todo era fiesta en el Atlético de San Luis. Y el auxilia técnico Gustavo Da Silva así lo reflejaba en la conferencia de prensa posterior al partido, en la que destacó la unión del equipo y el creer en ellos mismos para alcanzar la liguilla.

"Creo que la clave para lograr esto es la dedicación de todo el grupo, son muchachos que trabajan mucho, creo que eso es el retrato de lo que ha sido este equipo, que sigue creyendo en sí mismo hasta lo último de cada partido, que trabaja intensamente toda la semana y que tiene muy claro en su cabeza, que cuando perdemos no hay que clavarse en que somos un equipo malo, de la misma manera que cuando ganamos no somos los mejores.

Estoy muy contento con todo lo que ha hecho el plantel, no solo hoy sino desde el primer día que llegamos acá. Esta el grupo muy enfocado en la competencia y en la potencia que tiene y hoy se pudo ver en la cancha", agregó.

El equipo descansará este domingo y reanudará actividades el lunes 9 de mayo. / Cortesía ADSL.

De si el equipo está para ser campeón, el brasileño comentó: "En este momento diría que si por lo que vivimos con la victoria ante Monterrey, pero lejos de eso, lo repito, trabajamos con la idea de André Jardine de ir objetivo tras objetivo, entonces no podemos pensar en una final o en un campeonato si no resolvemos los cuartos de final y semifinal. Ya nos tocará trabajar en torno al siguiente rival para pensar en el siguiente paso y no en si vamos a llegar a una final".

Destacó la gran actuación que tuvo Marcelo Barovero, "fue fundamental en los dos primeros penales que nos dio tranquilidad y en todo el partido, pero no solo él, también cuenta mucho aquellos jugadores que los anotaron".

Y de la lesión del español Unai Bilbao comentó que le harán más evaluaciones médicas para conocer que le pasó, pero ya los médicos del equipo lo están atendiendo y valorando.

LA FRASE "André Jardine les dijo en el vestidor a los jugadores que estaba muy orgulloso del trabajo que están haciendo"

