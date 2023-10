Dolorosa derrota de Santos del Potosí en casa ante Plateros

Una mala noche, sino es que se puede decir fatal, la que tuvo Santos del Potosí al caer en casa por 75-88 ante Plateros de Fresnillo, en el primero de la serie, jornada 24 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

Una derrota que dejó tristes a los aficionados que hicieron una entrada a la mitad del aforo del Auditorio Miguel Barragán, porque era importante que los del Potosí obtuvieran el triunfo, porque ahora con el revés se quedan con 36 puntos, 13 triunfos y 10 derrotas, misma marca que ahora tienen los fresnillenses.

Santos del Potosí se presentó ante su afición con jersey y short verde, quinteta inicial con: Tjader Fernández, Rakeem Christmas, Barry Chinedu, Timajh Parker y Eugenio Luzcando. Coach Héctor Porrata-Doria.

Plateros de Fresnillo con uniforme camuflajeado en gris con vivos rojos, su coach Claudio Arrigani mandó a la duela a Terrell Holloway, James Reese, David Huertas, Joshua Ibarra y Jamil Wilson.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Las acciones de los primeros diez minutos fueron de toma y daca, Fresnillo no se guardó nada y mostró su velocidad y tiros certeros, pero Santos no se quedó atrás y con apoyo de su afición también salió con la mano caliente. Empates a 2 y 11 puntos, ventajas del Potosí con diferencia de cuatro unidades, no más, 15-11, 21-17 y final de 25-21 para los locales. Destacar que los locales jugaron nueve minutos con titulares y la visita sin cambios.

En el segundo cuarto el partido cambió, Santos cayó en el juego de Fresnillo de mucho roce, se le cerró el aro, y se fue abajo en el marcador 27-30 y 28-32 faltando cinco minutos. Ganó Lawal Jr., Irwin Avalos, ex Santo, y Tanksley Efianay aportaron los puntos, que al final pesaron para el equipo de casa, que perdió la brújula y se fue al descanso 38-48 abajo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Al arrancar el tercer cuarto Santos acortó distancia 42-48, con encestes de Chinedu y Fernández, pero un triple de James Reese frenó esa reacción local, porque hilvanó racha de puntos Playeros hasta tomar ventaja de quince unidades, 42-57, para de ahí en adelante no perder la diferencia 53-64.

Y el último cuarto fue de pesadilla para la causa santa, porque estuvo errático en la línea, desde el perímetro y en la pintura. No pudo acortar distancia y más que la defensa no funcionó. Se dió vuelo Fresnillo hasta sacar diecinueve de ventaja, 68-87 y dejar un marcador final de 75-88.

Este sábado 21 el segundo de la serie a la misma hora y lugar, en la jornada 24 de la LNBP.