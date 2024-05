Diana Villalobos, la primera refuerzo nacional para Santas del Potosí

Diana Laura Villalobos Cruz, de Aguascalientes, se une a las filas de Santas del Potosí para la temporada 2024 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) Femenil.

Nacida el 6 de marzo de 1998, hace 26 años y 1.68 metros de estatura, se desempeña como guardia o escolte en el campo de juego y su trayectoria en el baloncesto juvenil y y universitario ha sido bastante destacada, lo que la ha llevado a ser seleccionada nacional desde la Sub 17.

Diana Laura es la octava refuerzo del conjunto santo y la primera basquetbolista nacional, que debe reportarse este fin de semana para iniciar la mini pretemporada, con el resto de las jugadoras extranjeras, y las diez jugadoras mexicanas electas del campo de prueba, todas dirigidas por el portorriqueño Manolo Cintrón.

Cortesía / Diana Villalobos

En cuanto a la trayectoria deportiva de Villalobos Cruz, quien practica el baloncesto desde los 5 años, fue seleccionada por México en la Sub 15 para el Centrobasquet en el año 2012, logrando el segundo lugar, así como en la Sub 16 para el FIBA Américas del 2013. También formó parte del tricolor en el Mundial Sub 17 del 2014, y del Centrobasquet Sub 17 en el 2015, logrando el primer lugar.

En los años 2016 y 2017 jugó con la selección mexicana Sub 18 en el FIBA Américas y en el Mundial Sub 19, además de ser seleccionada de Aguascalientes en el Nacional de Primera Fuerza en el 2018, donde lograron el segundo lugar y quedó en el cuadro ideal del Campeonato.

Ya en su etapa como universitaria, jugó con el Tecnológico de Monterrey campus Toluca, y con las águilas UPAEP campus Puebla, en la Liga ABE logrando dos terceros lugares en los Ocho Grandes y quedando en el cuadro ideal, que la llevó a participar en la Universiada Nacional CONDDE 2022, con el primer lugar en baloncesto femenino.

Mencionar que a la par del practicar el deporte ráfaga, se graduó con honores en la licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas.