Raúl Guzmán correrá en el Campeonato GT Italiano Sprint

El potosino Raúl Guzmán regresa a las pistas este fin de semana luego de encontrar equipo, por lo que correrá en el Campeonato GT Italiano Sprint durante toda la temporada 2024.

Parecía que este sería un año sabático para el piloto tunero, quien en el 2021 recibió por parte de Gobierno Estatal de San Luis Potosí el “Premio al Mérito Deportivo”, según lo había externado, pues la falta de patrocinios y de apoyos le había pasado factura en su futuro en el automovilismo.

Sin embargo, recibió la invitación del equipo Antonelli Motorsport y Mercedes AGM para ser uno de sus pilotos para la nueva temporada del GT Italiano Sprint, por lo que no lo pensó y de inmediato aceptó.

Cortesía / Raúl Guzmán

“Me siento muy emocionado y contento de formar parte de ese nuevo equipo; ya estaba resignado que esta temporada no estaríamos en competencia, los patrocinadores con los cuales había estado entablando conversaciones al final no pudieron cerrar trato conmigo y eso significó un cambio de 180 grados en los planes de este año; sin embargo, no todo estuvo perdido y esta semana recibí la invitación para unirme al equipo Antonelli Motorsport para correr en Italia toda la temporada.

Precisamente iniciaré este fin de semana y constará de 4 carreras a lo largo del año, lo cual me ayudará a seguirme manteniendo vigente y en actividad. Es un auto totalmente diferente, venimos de carreras de larga duración, ahora vamos a probar con carreras cortas, será emocionante, Agradezco a Marco por la confianza y a mis patrocinadores en México por estar siempre conmigo y no darse por vencidos,” agregó Raúl.

Cortesía / Raúl Guzmán

En cuanto al Campeonato GT Italiano Sprint, el sistema de competencia consta de dos carreras por fin de semana, ambas con su clasificación por separado, cada una con duración de una hora, la primera se efectuará en sábado y la otra en domingo, ambas con el mismo valor de puntaje.

Toda la temporada 2024 se corre en Italia, arrancan este 4 y 5 de mayo en Misano, luego la fecha dos en Imola, la tres en Vallelunga y la cuarta y última en Monza.