Después de casi 2 años regresó el atletismo a las calles de la capital potosina

Tuvieron que pasar 20 meses para que las calles de la capital potosina se observarán inundadas de corredores, desde niños hasta personas de la tercera edad, quienes volvieron a disfrutar del atletismo de ruta.

Así sucedió el pasado domingo a temprana hora que se efectuó la tradicional carrera atlética y caminata de aniversario del Deportivo Potosino, único club que se animó este año a realizar un evento atlético con cupo limitado a solo 700 corredores, tal como lo indica el aforo para semáforo epidemiológico en color verde.

Tuvieron que pasar 20 meses para observar de nuevo el esfuerzo de los corredores. / Cortesía Tu tiempo a tiempo.

A pesar del gélido clima, socios y no socios del Club Azul y Oro que este mes festeja el 81 Aniversario de fundación, se dieron cita frente al Monumento a la Bandera para cubrir las distancias de 3 kilómetros convivencia, 5 kilómetros caminata y 10 kilómetros carrera, y para darle más realce a este regreso de las lides atléticas, lo hicieron con la ruta de antaño, la tradicional con la que inició este evento atlético hace más de 30 años.

Dio gusto observar a familias integradas por papá, mamá e hijos participar, también amigos, novios, cuates, conocidos, compañeros, etc, y aunque el llamado siempre fue el uso del cubrebocas para evitar cualquier contagio, muchos lamentablemente no lo utilizaron y por supuesto que la sana distancia se perdió cuando aún la pandemia no termina.

Calles y avenidas por un par de horas volvieron a ser testigos del esfuerzo de los cientos de corredores, que dejaron regado el sudor y el sonar de sus zapatos tenis sobre el asfalto o concreto, como hacía un año 8 meses que no se veía y escuchaba en la capital potosina.

Al final los más veloces y preparados cruzaron la meta, esos que se llevan los reflectores, por lo que los ganadores absolutos fueron: Aidé Hernández Rivera de Macos Team con 41:15 y Arturo Israel Reyna Tristán del Quintanilla Team con 30:56, en carrera 10K ; José Rafael López con 23:28 y Sofía Viramontes con 30:36, ambos de Lomas Racquet Club, en caminata 5K; Andrea Ávalos con 10:58 y Rodrigo Fernández con 9:35, ambos de Canels AVCO, en carrera 3K.

EL DATO

Un total de 700 corredores tomaron parte en la lid con tres distancias: 3K y 10K carrera, 5K caminata

