Jesús Padrón quiere seguir al frente del ADSL femenil

Si me gustaría seguir al frente del equipo, afirmó Jesús Padrón, director técnico del Atlético de San Luis femenil, al ser cuestionado en torno a que si él desea quedarse, aunque todo dependerá de lo que diga la directiva.

"La verdad que llevaba bastantes temporadas levantando la mano para dirigir fútbol femenil, hubo un tiempo que asistí a partidos de mujeres cuando mi esposa jugaba, y puedo decir que desde que empecé con mi formación de entrenador ya había trabajado en esta rama y eso me enamoró para querer entrar y aportar mi granito, porque pensarán muchos que soy un improvisado, pero no. Claro que me gustaría seguir en el equipo, dejar un sello, que sea combativo y quiero que el equipo siga creciendo".

Brenda García llegó a 100 partidos en Liga MX Femenil y la festejaron sus compañeras. / Cortesía ADSL.

En cuanto al balance que hace del torneo, "ya tendremos oportunidad de "hacer corte de caja" y darle el balance a la directiva, pero a primera vista tengo una sensación positiva, el equipo tiene actitud, disposición a querer ser quien proponga en los partidos. Me deja tranquilo que si sumamos los partidos que se ganaron y los empates, son más que las derrotas, y de esas igualadas bien pudimos obtener más victorias".

En cuanto a si desea que continúen las dos españolas que llegaron para este torneo, Beatriz Parra y Martha Perarnau, "En verdad que las dos vinieron a aportar mucho y ojalá quieran quedarse por acá para que consoliden el trabajo que vienen haciendo con el equipo".

Cabe mencionar que la fase regular del torneo ya finalizó y San Luis se ubicó en el lugar 16, antepenúltimo, con 13 puntos, producto de 2 victorias 7 empates y 8 derrotas, anotó 14 goles y recibió 32, para una diferencia de -18 tantos. Disputó 8 partidos de local con 2 victoria, 4 empates y 2 derrotas. De visitante jugó 9 encuentros, no ganó, empató uno y perdió ocho.

EL DATO

El equipo femenil rompe filas y regresarán hasta mediados de diciembre para la pretemporada.

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí