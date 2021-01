 Deportillo: ¿Es divertida la derrota?

Ahora con la pandemia nos hemos vuelto muy de películas y una que nos llamó la atención, fue la “El juego de la fortuna”, de Brad Pitt, que refleja los problemas que tienen los gerentes de los equipos profesionales, ya sea beisbol, basquetbol o futbol, por lo que nos vino a la mente gente como “Pipo” González, el ingeniero Claudio Ayala, “Chacha” del Peral y hasta el “Gallo” Gámez.

Sin querer contarles toda la película, hay una parte en la que el supuesto gerente de los atléticos de Oakland, hace contrataciones buscando jugadores que le den efectividad y no precisamente buscando grandes estrellas, pero resulta que en un principio los resultados fueron totalmente desfavorables y después de una de las tantas derrotas, el gerente pasa a un lado de los vestidores y se encuentra con que los jugadores, lejos de estar pensativos o preocupados, están bailando y muy quitados de la pena.

Armado de un bat, el gerente destruye la grabadora y pregunta a sus jugadores: ¿es divertida la derrota?. Todos se quedan callados y el gerente lanza el bat al suelo y les dice: así suena la derrota.

La escena refleja mucho de los problemas que tienen los directivos cuando los jugadores no quieren comprometerse con su trabajo, no aman su trabajo, pero muchas veces los jugadores no se dan cuenta, que primero le hacen daño a su equipo, a sus compañeros y a sus seguidores, pero finalmente el mal va a caer sobre ellos, sobre sus familias.

En el futbol mexicano, un jugador regular ganará 80 mil pesos mensuales, poco a diferencia de muchos otros de sus compañeros, pero mucho, por que ganan lo que muchos empleados, a nivel gerencial, no ganan.

Pero, lamentablemente la vida útil de los futbolistas es corta y más si no se empeñaron en hacer bien su trabajo y así, el futbolista que gana 80 mil pesos mensuales, de pronto le dicen que ya no entra en los planes y así pudo cobrar el mes de octubre, el de noviembre, pero en diciembre lo dan de baja y ya no hay mas sueldo que cobrar.

Desde luego que hay sus acepciones, hay jugadores que se empeñan y que hasta se pueden colocar dentro del mismo deporte.

