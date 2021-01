Debutó el potosino Jordan Silva con el Club América

El nacido en Matehuala, SLP, Jordan Silva, hizo su debut con el Club América, al ingresar de cambio en la recta final ante FC Juárez, partido que culminó con marcador a favor de las águilas por 2-0 en la fecha tres de la Liga MX.

Jordan Jesús Silva Díaz, de 26 años, llegó este torneo para reforzar al equipo de Coapa, luego de jugar dos años con Xolos de Tijuana, además de Cruz Azul y Toluca, esta última escuadra con la que debutó en el máximo circuito en el año 2014.

Su ingreso al terreno de juego fue al minuto 85 por Emanuel Aguilera, autor del primer gol del partido. Él porta el número 25 en los dorsales y disputó ocho minutos, en los que tocó par de balones en el estadio Azteca.

Cabe mencionar que también apareció en la banca otro potosino, se trata de Karel Christopher Campos Suárez, quien con su número 237, fue convocado por el técnico Santiago Solari y aunque no jugó, ya tuvo oportunidad de estar con el primer equipo. Tiene 18 años de edad y nació en Tamanzunchale, SLP. Esta registrado la Sub 20 y ha seguido todo el proceso de fuerzas básicas, ya que inició en la Sub 15 y luego Sub 17.

Con esto ya suman cuatro los potosinos en el equipo americanista, los otros dos son el rioverdense Ramón Juárez con el primer equipo, ausente ante FC Juárez, y soledense Alan Arreola de la Sub 20.

