León Mendoza aspira llegar a la UFC

Su aventura dentro de la MMA comenzó hace cinco años, poco a poca ha ido creciendo dentro de este deporte y es uno de los mexicanos más reconocidos en la Lux Fight League, se trata de David “León” Mendoza, aguerrido peleador potosino que quiere hacer historia en este deporte, no nada más en México sino también en el extranjero.

Desde pequeño, David Mendoza, sabía cuál era la ruta que marcaría su destino, pues toda esa energía y mala conducta que tenía en la escuela, al final terminó enfocada en la práctica de las artes marciales mixtas, couchado por Antonio “Dragón” Ramírez

“Fui muy hiperactivo y muy peleonero desde chiquito, siempre me gustaron los golpes, desde kínder me corrían de las escuelas, cuando inicié en esto ya había terminado la prepa, y de inmediato me metí a la jaula, después de tres meses de practicar la MMA hice mi debut como amateur y al mes debuté como profesional y ahorita estoy entre los mejores.”

Lugo de demostrar que era uno de los mejores peleadores locales, Mendoza comenzó la aventura de progresar y viajó a los estados unidos “en el 2018 tuve oportunidad de irme al otro lado, tuve una pelea allá y esta liga Lux Fight, y de ahí solo fue creciendo.”

El camino para Mendoza se complicó en algún momento, pues el fallecimiento de su papá le afectó tanto, que prácticamente abandonaba el deporte.

“En abril se van a cumplir dos años, si me desenfocó, yo tenía una pelea una semana antes cuando el ingresó al hospital muy grave y si estuve todo ese año desconcentrado, aunque ganaba no era el mismo; ha sido lo más difícil por lo que he pasado.”

Al igual que en todos los deportes la situación es complicada para el peleador potosino, pues para este año aún no tiene peleas programadas, aunque si ansía que se dé una en especial donde busca sacarse la espina.

“Me gustaría la revancha contra Marco Beltrán, pero si no se da, buscar un buen oponente para seguir creciendo, pero estoy dispuesto a pelar con los mejores, nada más que me den fecha para ponerme las pilas” comentó.

Y es que ese combate que se realizó en el mes de junio, fue considerado como la mejor batalla de la liga “sé que iba ganando totalmente, entre muy alocado, con falta de experiencia, pero eso me hizo crecer mucho como peleador y estoy seguro que en la siguiente pelea va a ser diferente, pues ese campeonato me lo voy a traer a San Luis.”

Actualmente su objetivo no es nada más colocarse ese trofeo en su cintura, “León” Mendoza ve más allá y su meta es llegar a la UFC “ese es mi tirada llegar a las grandes ligas, y después de esa pelea se me abrieron muchas puertas, lo que le hice a Marco, que es ex peleador UFC, de haberlo lastimado mucho, nadie lo había hecho, él mismo me lo reconoció” añadió “Yo estoy listo para las grandes ligas, tengo poco, cinco años, no llevo prisa, todo va a llegar a su tiempo.”

“Ya estando en UFC quiero hacer todo lo posible para quedarme allá, no quiero ser el peleador que llegó, pero no hizo nada, ¡quiero estar entre los mejores del mundo y sé que lo voy a lograr” finalizó.

Te puede interesar esta nota: Medidas sanitarias en espacios deportivos del ayuntamiento