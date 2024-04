Cúmulo de fallas y circunstancias nos dejan fuera: Gustavo Da Silva

Gustavo Da Silva Leal, director técnico del Atlético de San Luis, luego de la décima derrota ante Atlas, que los dejó fuera de toda posibilidad de avanzar en el Clausura 2024, habló en torno a que le faltó a su equipo para trascender.

“Nos quedamos muy lejos de lo que habíamos planeado para este torneo. De la misma manera que el anterior nuestro éxito no pasa por una sola cosa, sino es un conjunto de muchos aspectos que hace unos meses hicimos bien. Y lo digo porque en el actual fueron varias situaciones que nos faltó, no estuvimos a la altura y esto repercutió en el hecho de que faltando aún dos jornadas ya no tengamos aspiraciones de nada”.

Reconoció que las lesiones sufridas a lo largo del torneo, en jugadores claves, afectaron en el accionar del equipo, aunque no lo puso de excusa. “Es difícil decir exactamente que tanto nos afectaron las ausencias. Si fueron varias las lesiones que sufrimos en el plantel, y no leves sino fracturas, y claro que eso nos afectó al ser una plantilla corta.

Cortesía / Atlético de San Luis

Durante todo el torneo nunca tuve al 100% sano el equipo, pero no quiero decirlo a manera de excusa, sino es una parte del cúmulo de fallas y circunstancia que nos rodearon en este mal torneo”.

De cómo tomó el plantel la eliminación y cómo será el encarar los dos últimos cotejos del torneo, ya sin pelear nada, el estratega sudamericano comentó:

“Mi grupo de jugadores es muy noble, que, si algún momento no nos alcanzó a lograr más en este torneo, no fue por falta de motivación, entrenamiento, trabajo ni de entrega, fue porque no supimos resolver las situaciones en los partidos, no tuvimos el mismo nivel del torneo pasado, pero todos tienen carácter y hambre de trascender. Claro que hoy el sentimiento que permea es de tristeza, pero ojalá este mal momento nos fortalezca y aprendamos muchas cosas de este mal trago y que no se repitan de nuevo. Como lo dije la semana pasada, saldremos a dar lo mejor en lo que falta del torneo, independiente de lo que venga”, agregó.

EL DATO

Toluca y Santos Laguna son los dos últimos rivales del Atlético de San Luis en el Clausura 2024.