Abraham Calderón triunfa en NASCAR México en Chiapas

El regiomontano Abraham Calderón se llevó la segunda fecha de la temporada 2024 de la NASCAR México, en el Súper Óvalo ubicado en Berriozabal en Chiapas. Rogelio López y Germán Quiroga completaron el podio.

En el comienzo de la carrera, fue Rubén García Jr., que había obtenido al pole, quien se fue al frente, pero a las pocas vueltas fue rebasado por Andrés Pérez de Lara, quien estuvo al frente durante varias vueltas. Rubén se vio relegado a la penúltima posición después de una ponchadura.

El dueto de Calderón y Pérez de Lara estuvo casi durante toda la competencia en los dos primeros lugares de la carrera, pero faltando poco para el final una bandera amarilla, provocó que en el reinicio Andrés tuviera que ir por la parte externa y perdió varios lugares.

“Me voy de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la alegría de haber roto una mala racha que me impidió subir a la parte más alta del podio. Quiero agradecer a todo el equipo de Jimmy el auto que me dio y esta victoria me sirve para obtener un lugar en los playoffs”, comentó el ganador de la fecha.

El hidrocálido Rogelio López dijo que estar en el podio es producto del esfuerzo de todo el equipo y que ojalá este sea el inicio de una serie de buenos resultados. Por su parte, Germán Quiroga declaró: “me voy muy contento porque arranqué desde la última posición debido a una penalización, fue una gran carrera y eso se vio con el resultado final”.

La cuarta posición fue para Irwin Vences y completó el Top 5 Rodrigo Rejón. En cuanto a los pilotos de la escudería potosina, Rubén García Jr. y Santiago Tovar, finalizaron en los lugares diez y once de la clasificación general de la categoría estelar.

Por lo que se refiere a la categoría Challenge, Andrik Dimayuga fue el triunfador, dejando a Marco Marín en la segunda posición, y completó el podio de triunfadores Santos Zanella Jr. En la cuarta posición sorprendió la única mujer del serial, Regina Sirvent, y el Top-5 lo completó Rafael Vallina.

EL DATO

La tercera fecha de la NASCAR México se correrá el 4 de mayo en el Dorado Speedway en Chihuahua.