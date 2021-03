Cuerpo técnico del ADSL se siente respaldado por la directiva

A pesar de no darse los resultados en las últimas jornadas, el cuerpo técnico del Atlético de San Luis encabezado por Leonel Rocco manifiesta que hay respaldo por parte de la directiva para seguir con el proyecto.

Al menos así lo afirmó el uruguayo Pedro Gracia, auxiliar técnico del equipo, quien se presentó a la conferencia de prensa posterior al partido contra Pumas al no poder estar Rocco por la expulsión que sufrió en el primer tiempo. "Estamos haciendo nuestro trabajo y sentimos el respaldo del Alberto Marrero, por lo que en ese aspecto hay tranquilidad de seguir trabajando para sacar esto a flote y trabajar en la semana que viene de manera normal".

Del análisis del partido, comentó minutos después de finalizado el cotejo: "Es difícil hablar en caliente, creo que deberían ustedes como prensa ver el desempeño de los árbitros, porque uno así caliente pueda uno decir cosas que después uno se puede arrepentir. Siempre el resultado adverso no te deja conforme, te deja conforme el desempeño del equipo porque creo que el equipo creció a lo que venía haciendo, fue más intenso, ganó duelos uno a uno, hubo más intención por ofender al rival que en otros partidos que intentaron hacerlo y no se pudo. Los jugadores se brindaron y queda uno dolido por no alcanzar el objetivo de sumar puntos en casa".

Ahondó que a veces la gente o la prensa exige muchas cosas y no se entera de lo que pasa en el equipo. "Si se analizan solo los partidos podrán decir que si no salen las cosas es porque no se está haciendo nada en la semana, en los entrenamientos, pero puedo asegurar que los jugadores trabajan y mucho en las sesiones diarias. Puedo decir que ante Pumas si se reflejó lo que se hizo en la semana, aún así hay que mejorar porque hay que corregir lo que nos falló a pesar de hacer un buen partido. Ya analizaremos fríamente las cosas y ver como se trabajará en esta fecha FIFA que hay de descanso".

LA FRASE

" Leonel (Rocco) está molesto con su expulsión al igual que yo, pero no queremos en estos momentos señalar nada porque esta muy caliente aún el asunto": Pedro Gracia, auxiliar técnico del Atlético de San Luis

