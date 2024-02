Cordero sacó experiencia del Rally Perce Neige

El piloto potosino Ricardo Cordero se fue en blanco en su más reciente participación en el Rally Perce Neige y que se corre en la nieve de Canadá, pero a pesar del mal resultado, el multicampeón de la Panamericana sacó buenas conclusiones.

“Emocionado por estar nuevamente corriendo en la nieve, hace mucho frío, pero vale la pena la experiencia, fue una competencia bastante buena para iniciar la temporada, al final no veníamos por el resultado, si no por acumular conocimiento, me voy satisfecho por lograr 3 scratch y de mantenernos competitivos en una superficie nueva.

Cortesía Ricardo Cordero

Este fue el primer compromiso para Cordero junto a su navegante Marco Hernández en donde el objetivo principal era permanecer dominantes en la competencia ya que se estaban enfrentando a grandes personalidades del rallismo canadiense, quienes cuentan con experiencia en este tipo de condiciones.

El ritmo de carrera estaba siendo fortuito para Cordero, sin embargo, en una maniobra el auto del piloto potosino derrapó y termino atorado en un banco de nieve, situación que lo obligó a perder tiempo.

Cortesía Ricardo Cordero

El piloto potosino está motivado por que “se vienen grandes cosas este año” pues tendrá en puerta varias competencias en México uno de ellos el Rally de las Naciones, el cual se llevará a cabo en sustitución del WRC (Rally México) que este año no tuvo aparición dentro de su calendario puntuable.

Este rally ya es conocido por el potosino y buscará llevarse la victoria con su equipo el GHR Motorsport del próximo 23 al 25 de febrero en Guanajuato.