Carrera "CANACO SLP" si se incluye en la FENAPO 2022

Después de que habían anunciado que para este año no se incluiría la tradicional carrera atlética de la "CANACO SLP" en el programa de actividades deportivas de la FENAPO 2022, finalmente si fue aceptada y se realizará el 28 de agosto a las 8:00 de la mañana.

María Yamel Campos, coordinadora de la lid, comentó al respecto: "Lo que pasó es que como es la primera ocasión que Canaco trabaja con este nuevo Patronato de la Fenapo y después de dos años de no realizarse, fue un error de coordinación, digámoslo así, por eso no se había incluido, además de que estábamos todavía en duda de si la hacíamos o no por la quinta ola de pandemia, pero al final se pudo hacer el "match" entre Canaco y Fenapo como siempre, y estamos felices de volver a hacer este evento tan tradicional juntos".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Dio a conocer que tendrá dos distancias: 10 kilómetros con salida frente a la CANACO y meta en la entrada principal a la FENAPO, y 5 kilómetros partiendo de la Parroquia de San Juan de Guadalupe y meta frente al recinto ferial.

La premiación será en efectivo: en 5K con categoría única abierta 1500 pesos, mil pesos y 500 pesos a los tres primeros; 10K juvenil hasta 17 años con las mismas cantidades; 10K libre de 19 a 39 años 10 mil pesos al primero, 5 mil pesos al segundo y 2 mil 500 pesos al tercero, y la 10K 40 años y más con 2 mil pesos al primero, mil pesos al segundo y 500 pesos al tercero. Todas en ambas ramas y de manera equitativa.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Al final de la carrera, se tendrán competencias atléticas infantiles, sin costo, en avenida principal frente a la Fenapo. Habrá juguetes para los primeros lugares. Y la premiación se hará en la Muestra Gastronómica de la Feria.

La presentación de la edición XXIII se realizó en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, encabezada por el presidente Juan Servando Branca Gutiérrez; Luis Antonio Zamudio, presidente del Patronato de la FENAPO; Edmundo Ríos, director del INPODE, y María Yamel Campos, coordinadora de la carrera atlética.

EL DATO El cupo es limitado a 1,500 corredores que recibirán playera de manga larga conmemorativa.

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí