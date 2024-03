Canel's Racing, en camino a recuperar la corona de Nascar México

Rubén García Jr. y Santiago Tovar correrán de locales este domingo en el Óvalo Potosino, pero antes de la primera carrera de la Temporada 2024 de Nascar México, los pilotos del equipo Canel´s Racing visitaron su otra casa, El Sol de San Luis, que desde el nacimiento de la escudería ha estado acompañándolos en las buenas y en las malas.

Fue la primera vez que García Jr. conoció las instalaciones de esta casa editorial, recorrió los lugares donde se escribe la noticia, se subió al montacargas y junto al “Torbellino” Tovar conocieron el proceso y trabajo que hacen las rotativas que crean el periódico.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Los pilotos del equipos Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team también platicaron de lo que vienen en la primera carrera de la temporada, además sobre qué esperan de este año en el que el objetivo es el de recuperar la corona que el año pasado se les negó por muy poco.

“A mí me encanta empezar creyendo que podemos ser campeones y lo hemos demostrado en 4 ocasiones, casi en 5, creo que sí sirvió el que se nos haya ido de las manos el año pasado para depurar los mas pequeños detalles que se nos podría estar escapando y creo que se ha notado, desde Los Ángeles vi un equipo muy sólido”, comentó García Jr.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Este año no va a ser diferente al anterior y creo que vamos a estar peleando por el titulo al final del año, estoy seguro que con mi compañero va a ser increíble, vamos con un equipo mucho más armado, vamos a poder pelear todas las carreras de la temporada”, dijo Santiago Tovar.

El también llamado Team GP, dirigido por ingeniero Ramiro Fidalgo, estuvo trabajando en pista previo a la primera fecha de la temporada, por lo que están convencidos de que le darán un buen resultado a la afición potosina.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Es un óvalo que le hemos dado miles de vueltas, entonces lo conocemos muy bien aunque es una de las pistas mas cambiantes, no por que la carrera anterior nos haya ido bien quiere decir que nos va a ir bien, además que cada año el reglamento sufre actualizaciones que nos hace tener que innovar, conocer las nuevas reglas, entonces tiene su reto pero creo que sí hemos mejorado mucho los últimos 3, 4 años y con carreras ganadas al hilo”, señaló Rubén.

Por su parte Santiago comentó que “con la experiencia que tenemos vamos a tener un excelente coche para pelear por la victoria, obviamente que es un óvalo muy cambiante, tiene muchas características especiales a veces la mal llamamos los pilotos como un volado porque suele haber muchos contactos y muchos factores que afectan el resultado, pero en cuanto herramientas vamos a tener las suficientes para estar peleando”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Ambos están motivados por la carrera en San Luis Potosí, en donde la afición se les entrega, pues saben que además de ser de casa, son pilotos que luchan y se entregan en cada vuelta con tal de conseguir la victoria.

“Es un compromiso grande con Canel´s, que es orgullosamente potosina, la verdad es que es la única pista donde me hacen sentir como en casa, ni en la CDMX me hace sentir de esa manera, la afición es realmente entregada a seguir el equipo local, al Team GP, aparte me hace sentir con la responsabilidad y el compromiso con todos ellos de darles trofeos, victorias, el ganar aquí en San Luis definitivamente es de las mejores experiencias que he tenido”, señaló García Jr.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“La verdad que iniciar la temporada acá tiene mucha motivación, la afición acá es espectacular, nos trata increíblemente bien, siempre responden en firma de autógrafos, en pista, claro que motiva mucho y es un compromiso grandísimo traer los colores de Canel´s” comentó el “Torbellino”.

Ambos pilotos tendrán el día de hoy una firma de autógrafos a las 17:00 horas en la Plaza de Armas, frente a Palacio Municipal, en donde los aficionados podrán convivir con ellos y tomarse la foto del recuerdo. El sábado tendrán práctica y calificación y el domingo la carrera en el Óvalo Potosino.