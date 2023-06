Bronce para Daniel Morales en la Universiada Nacional

César Daniel Morales Monreal, perteneciente a la Universidad Cuauhtémoc, debutó en la Universiada nacional con una medalla de bronce en los 3000 metros steplechease, en la competencia que se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora.

El pidió de esta competencia fue con Christopher May de la Universidad Anáhuac en primer sitio y Gerardo Villareal de la UANL en el segundo puesto.

Cortesía César Daniel Morales

El atleta de San Luis Potosí destacó que esta medalla significa mucho para él pues el nivel que hay en esta etapa es fuerte, además que tuvo que enfrentarse al clima de Hermosillo y a pesar de esto logró subir al podio en el tercer puesto.

“Me sentí muy bien, me sentí un poco diferente a otras competencias ya que no es CONADE, es CONDDE, el nivel es muy bueno aquí y pues me sentí bien durante la competencia con un poco de calor y humedad que me tocó a una hora muy tarde, pero a pesar de eso el resultado fue bueno”, comentó César desde Sonora.

Cortesía César Daniel Morales

Daniel Morales también platicó que esta competencia fue importante para él pues ya venía desde varios meses atrás tratando de bajar su tiempo personal, en esta ocasión lo logró y esto se hizo gracias al trabajo que hace con su entrenador.

“Veníamos batallando desde hace 6 meses para bajar el 9’07 y el día de ayer pudimos bajar el 9’02 me siento muy bien en eso, me siento contento y feliz del trabajo que hemos estado haciendo mi entrenador Aníbal Ibarra y yo, y creo que solamente es como un pequeño paso para las siguientes competencias que se vienen.

Cortesía César Daniel Morales

El atleta de 19 años quedó satisfecho con esta prueba pues además de su debut, enfrentó a deportistas de mayor edad, eso lo motiva para que el próximo año busque pelear por la medalla de oro.

“Los que ganaron tienen 23, 24 años entonces también no me siento mal por eso, me siento bien porque es la primera Universiada y que haya sacado una medalla me hace sentir contento, esperemos seguir y el próximo año sea medalla de oro”, dijo emocionado el atleta potosino.

César ya piensa en otras competencias en donde seguramente dará de qué hablar ya que este resultado le motiva a buscar el oro en los Juegos Nacionales Conade a mediados del mes de julio en Tabasco.