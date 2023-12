Atlético de San Luis vs América; ¿cuándo y a qué hora serán los partidos?

Atlético de San Luis ya se encuentra afinando la estrategia para el partido de Ida de la semifinal ante América, que oficialmente se disputará los días miércoles 6 y sábado 9 de diciembre, al dar a conocer de manera oficial las fechas y horarios la Liga MX.

De acuerdo al calendario de esta semana, el conjunto potosino será local el día 6 en la Ida que arranca a las 21:10 horas en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, para que la Vuelta se juegue el sábado 9 a las 20:00 horas en el estadio Azteca.

Por lo pronto la escuadra potosina que dirige Gustavo Da Silva Leal a su regresó de la sultana del norte, de inmediato se puso a trabajar ya que no habrá muchos días para preparar la estrategia y que mejor que aprovechar las horas previas.

Cortesía ADSL

La escuadra por el momento no reporta lesionados ni suspendidos, por lo que podrá echar mano el DT de todo su arsenal, en busca de tomar ventaja en el partido de Ida de este miércoles y llegar al sábado con una diferencia que le permita manejar mejor la Vuelta, tal como sucedió ante Monterrey.

Sin embargo América seguramente no vendrá a regalar nada, saben de la peligrosidad del San Luis y vendrá a querer echar a perder la fiesta potosina para regresar con el empate o triunfo para ser ellos quienes tengan la ventaja, no solo en el marcador sino en la tabla general, en caso de empate en el global.

Y es que se espera una gran fiesta el miércoles 6 en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, toda vez que la afición esta por agotar los boletos, por lo que habrá un lleno "hasta las lámparas", no importando que los precios hayan subido. Ya se habla de que habrá reventar de boletos, por lo que se les pide a la afición no caigan en eso y si no tienen boletos, no acudir al estadio, ya que no se venderán ese día en taquillas, y el operativo de seguridad que se dispondrá, prohibirá la llegada al inmueble de personas que no tengan su boleto.

En lo que se refiere a la otra semifinal, la Ida se jugará el jueves 7 con la UNAM que recibe a la UANL en el estadio olímpico universitario a las 21:00 horas, y la Vuelta el domingo 10 a las 20:00 horas.