Atlético de San Luis rescató el empate ante Monterrey

El flamante campeón de la Concachampions, Monterrey, tenía todo para salir con la victoria del estadio Alfonso Lastras Ramírez y se dejó empatar 1-1 por Atlético de San Luis, en la jornada 16 de la Liga MX, torneo Grita México A21.

Erick Aguirre puso adelante a los norteños y Juan David Castro lo empató, para que cada equipo sumara un punto, que les permite llegar a 21 a los Rayados y ascender al séptimo sitio y 18 los Colchoneros a la posición 13, fuera de zona de reclasificación.

LAS ACCIONES

Atlético de San Luis al igual que antes Tigres, América, Atlas, de local, salió con muchas precauciones y echado atrás, esperando al foráneo, como si ellos fueran los visitantes con un parado de 5-3-2, ante la ausencia de Batallini y Waller por lesión.

Y vaya que en el pecado llevaron la penitencia en noche de difuntos, pues Monterrey los vacunó apenas al minuto 3 en remate de cabeza de Héctor Moreno, que al final fue anulado por claro fuera de lugar, luego de ser revisado en el VAR. Sin embargo ni esa llamada de atención prendió las alarmas en el equipo auriazul, porque los norteños fueron amos y señores del partido, con posesión de balón y llegadas, hasta que al minuto 30 cayó el tanto de la quiniela en pared por el centro de Erick Aguirre y Carlos Rodríguez, con disparó raso y cruzado del primero para el 0-1 de la visita, que después del gol bajó un poco su ritmo y aunque permitió que los últimos diez minutos los dominara el equipo de Marcelo Méndez, no hubo profundidad ni certera en los locales, salvó un cabezazo aislado del goleador del torneo, Berterame, que el portero Andrada desvió. 0-1 al medio tiempo.

En la parte complementaria, arriesgo el DT Marcelo Méndez al sacar un defensa y medio, y mandar al juvril potosino David Rodríguez que hizo su debut y Juan Manuel Sanabria, para darle fuerza al ataque, mientras que Javier Aguirre sacó al mundialista Héctor Moreno e ingresó otro juvenil, Luis Sánchez también debutante.

Con los cambios cayó mal igualada 1-1 al minuto 46 obra de Juan David Castro en remate de pierna en el área que pegó en el poste y de regreso en el portero y se metió. Con el gol en contra Rayados se acordó de jugar y buscó el gol de la diferencia y lo encontró pero Duvan que anotó festejó en vano al anularse por fuera de lugar de Funes Mori por el centro, que el árbitro con el VAR anuló bien, el segundo de la noche. Después el partido se descompuso y con muchos cambios ya no hubo opciones claras. Monterrey no arriesgó y San Luis tuvo una final en los botines de Rodríguez pero su disparo salió a un lado, ya con diez elementos por expulsión de Leonardo Coelho que no aprovechó el equipo visitante. 1-1 final.

El árbitro Adonai Escobedo con buen trabajo y un amonestado y expulsado por los locales.

LOS GOLES

MINUTO 30 (0-1): Erick Aguirre dispara de lejos, raso y cruzado.

MINUTO 46 (1-1): Remate de pierna dentro del área de David Castro, pega en el poste, rebota en el portero Andrada y se va al fondo.

ALINEACIONES

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 1.- M. Barovero; 5.- R. Chávez; 3.- J. Piñuelas; 20.- U. Bilbao; 4.- L. Coelho; 27.- J. Díaz; 16.- J. Güemez; 22.- J. Duque; 2.- JD Castro; 7.- G. Berterame; 18.- A. Vombergar. DT. Marcelo Méndez (URU). CAMBIOS: 8.- JM Sanabria; 204.- D. Rodríguez; 17.- R. Lozano; 23.- J. Hernández; 14.- L. Orona.

MONTERREY: 1.- E. Andrada; 33.- S. Medina; 3.- C. Montes; 25.- H. Moreno; 17. J. Gallardo; 16.- G. Ortíz; 14.- E. Aguirre; 21.- A. González; 29.- C. Rodríguez; 11.- M. Meza; 7.- R. Funes Mori. DT Javier Aguirre ( MEX). CAMBIOS: 10.- D. Vergara; 23.- L. Sánchez; 8.- J.. Campbell; 5.- E. Kranevitter; 9.- V. Janssen.

EL DATO

San Luis visitará el 3 de noviembre a Pachuca, en partido pendiente.