Atlético de San Luis puede enfrentar al América “de tú a tú”: Bilbao

Una gran prueba para Atlético de San Luis será el enfrentamiento del próximo viernes por la noche ante América en el estadio Azteca, por lo que para Unai Bilbao el equipo debe mostrar su mejor versión para traerse un buen resultado en la jornada 14 del Clausura 2024.

“Son los actuales campeones, pero nosotros podemos enfrentarlos de tú a tú, ya lo hemos hecho en anteriores partidos y está vez no debe ser la excepción. Necesitaremos repetir esa mejor versión de nosotros que pudimos tener en el partido ante Pachuca, de pararnos bien y aprovechar las que se tengan a la ofensiva.

Cortesía / ADSL

"Obviamente son un rival muy complicado, con un plantel muy basto, seguramente saldrán muy ofensivos como les gusta y bien parados; sin embargo nosotros debemos ir a plantarnos bien y realizar nuestro juego, tal como lo hicimos ante Pachuca, que también es un grandísimo rival, pero supimos neutralizarlos y jugar bien, por lo que creo que si nos aplicamos otra vez nos traeremos un buen resultado, además de que en los últimos enfrentamientos ante ellos y en su estadio, nos ha ido bastante bien, y ese hándicap a nuestro favor debe ser parte de la motivación”, agregó.

Cortesía / ADSL

Por otra parte, considera que de obtener el triunfo sería el momento ideal para cerrar fuerte el torneo.

“Sabemos que el obtener los tres puntos nos puede catapultar hacía arriba y darnos esa tranquilidad para los últimos partidos que se vienen. También estar conscientes de que no lo podemos perder porque nos complicaríamos mucho de cara a una posible calificación a zona de Play Inn. Claro está que América es favorito no solo en el partido del viernes, sino de campeonar nuevamente, pero nosotros no nos presionamos por eso. Lo importante es que creamos que podemos ganarle y apostar a aquello que sucedió en la semifinal de vuelta, que los metimos en aprietos y logramos la victoria”, apuntó.