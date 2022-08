Atlético de San Luis frenó al Toluca

Con solitaria anotación de John Murillo, Atlético de San Luis derrotó al sublider Toluca por 1-0 para sumar su segunda victoria de local consecutiva y seis valiosas unidades en el Apertura 2022 de la Liga MX.

Con el triunfo los Colchoneros llegan a 14 puntos y ascienden al lugar 6 de la tabla. Mientras que los choriceros siguen en segundo lugar con 21 unidades, ahora con dos derrotas. Ambos equipos cuentan con 11 partidos disputados, ya que tienen uno adelantado.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

LAS ACCIONES

San Luis lo arrancó con el mismo once titular del triunfo ante Pumas hace unos días, mientras que Toluca hizo lo mismo incluído su tercer portero Gustavo Gutiérrez, por segundo partido, ante las lesiones de Volpi y García.

Toluca lo arrancó a tambor batiente, con llegadas de Jean Meneses, Carlos González y una clara de Bryan Angulo que al minuto 13 solo cabeceó y el arquero Barovero con las piernas desvió. Los primeros 25 minutos fueron de los visitantes, jugando con toques y abriendo bien el campo, cómo le gusta al DT Nacho Ambriz.

Exactamente al minuto 25 llegó una jugada desafortunada en un choque entre Ricardo Chávez y Rodrigo Dourado, ambos Colchoneros, al buscar despejar un balón de cabeza. Se encontraron de frente y el brasileño tuvo que abandonar el partido bañado de sangre, con fractura de tabique nasal y cortadas en los labios, por el golpe. Rica no presentó problemas y regresó al terreno de juego. Entró Sanabria de cambio.

Esa jugada enfrió el partido que cayó en imprecisiones de ambos equipos, por lo que avanzó el tiempo. El árbitro decretó 4 minutos de reposición, y en el segundo, al 45+2, cuando ya se pensaba se irían al descanso con empate a roscas, en un saque de esquina Murillo se encontró con un balón en el área en tiro centro de Güemez. No lo pensó dos veces y remató de tacón, sorprendió al arquero choricero que alcanzó a desviar, pero el balón se fue al fondo de las redes. 1-0 San Luis en la única jugada que tuvo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

La parte complementaria la iniciaron los 11 de cada escuadra, y los escarlatas de nuevo con la posesión y San Luis aguantando bien parado. Creó dos llegadas de peligro, con disparos a la distancia de Meneses y Fernández, pero Barovero desvió bien.

El DT Ambriz decidió modificar y mando a Camilo Sanvezzo y Marcel Ruiz, para buscar más opciones porque caían en muchos centros. Los de casa aprovecharon para en base a contragolpes salir con velocidad con Vitinho y Murillo bien abiertos. Tuvieron varias opciones ofensivas con Abel y Waller, pero les falló el último toque y en otras el novel portero tuvo buenas intervenciones. Aún así equilibraron el partido en base a velocidad y recuperar rápido el balón.

Del minuto 70 en adelante se rompieron las líneas, el partido cayó en un ir y venir de ambos equipos pero poco efectivos, pases erróneos y faltas. Incluso Vitinho salió de cambio por una dolencia en la rodilla. Juan David Castro tomó su lugar y San Luis fortaleció su medio campo.

Los visitantes buscaron el empate pero se toparon con un bien parado equipo local. Entraron Rodríguez y Sambueza por cada equipo al minuto 85 por Angulo y Murillo, pero no pasó ya nada y el marcador no se movió. 1-0 para los de casa ante las porras de su afición que festejaron el segundo triunfo del hilo en casa y que en tiempo de reposición pido caer otro tanto.

El árbitro central Diego Montaño con labor acertada y sin problemas. Amonestó a dos por los locales y un visitante. Le apoyaron bien en las bandas Enrique Martínez y Michel Caballero.

EL GOL

1-0 (MINUTO 45+2): Murillo anota de tacón un tiro centro de Güemez. Sorprende al arquero y golazo.

ALINEACIONES

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 1.- M. Barovero; 5.- R. Chávez; 30.- F. León; 23.- R. González; 25.- A. Cruz; 13.- R. Dourado; 15.- F. Waller; 26.- J. Güemez; 7.- J. Murillo; 9.- A. Hernández; 12.- V. Ferreira. DT André Jardine (BRA). CAMBIOS: 8.- J. Sanabria (1T); 2.- D. Castro (2T); 10.- R. Sambueza (2T).

TOLUCA FC: 12.- G. Gutiérrez; 2.- R. López; 4.- R. Huerta; 10.- L. Fernández; 15.- J. Sierra; 16.- J. Meneses; 18.- F. Navarro; 21.- B. Angulo; 23.- C. Báez; 24.- H. Ortega; 32. C. González. DT Ignacio Ambriz (MEX). CAMBIOS: 7.- C. Sanvezzo( 2T); 14.- M. Ruiz (2T); 20.- J. Rodríguez (2T).

PRÓXIMO PARTIDO:

Atlético de San Luis visita a Santos Laguna, en la jornada 11, domingo 28 de agosto, 19:00 horas.