Potosinos mantienen el invicto en el XXI Mundial de Raquetbol

Los potosinos Daniel De la Rosa y Paola Longoria sumaron la segunda victoria consecutiva en par de jornadas del XXI Campeonato Mundial de Raquetbol 2022 que se disputa en La Loma Centro Deportivo, con la participación de 16 países.

No solo los potosinos lograron victoria para México, también lo hicieron el chihuahuense Rodrigo Montoya y regia Alexandra Herrera, que también mantienen el invicto. Los resultados de la delegación mexicana en la segunda jornada fueron así:

Cortesía Federación Mexicana de Raquetbol (FMR)

SINGLESFEMENIL: En el Grupo 5 la sembrada uno Paola Longoria, de SLP, venció a Carla Muñoz, de Chile, con parciales de 11-6, 11-8 y 11-3, para ponerse con marca de 2 ganados 0 perdidos. De igual manera en el Grupo 6, la regia Alexandra Herrera le ganó 11-3, 11-3 y 11-4 a la chilena Paula Mansilla, para dejar su marca en 2 triunfos 0 derrotas.

SINGLES VARONIL: En el Grupo 5 Daniel De la Rosa, de SLP, logra su segundo triunfo al derrotar 11-1, 11-8 y 11-8 al chileno Jaime Mansilla y pone su marca 2-0. En el Grupo / el chihuahuense Rodrigo Montoya también mantiene el invicto al vencer a Rafael Gatica, de Chile, por 11-2, 11-8 y 11-3. También tiene marca de dos ganados cero perdidos.

DOBLES: FEMENIL.- Samantha Salas y Paola Longoria ganan su primer partido a Ana Lucía Sarmiento y María Muñoz, de Ecuador, por 11-1, 11-8 y 11-18.

PROXIMOS PARTIDOS

Para el lunes 22 se disputa la tercera y última jornada de grupos y los mexicanos disputarán siete partidos en los siguientes horarios:

10:00 HORAS.- Rodrigo Montoya vs. Caerlos Keller Vargas (Bolivia), single varonil. 10:45 HORAS.- Paola Longoria vs. Jazmín E. Aguilar (Guatemala), singles femenil. 11:30 HORAS.- Daniel De la Rosa vs. Juan Valtierra (Guatemala), singles varonil. 12:15 HORAS.- Alejandra Herrera vs. Gabriela Martínez (Guatemala), singles femenil.

14:30 HORAS.- Álvaro Beltrán / Daniel De la Rosa vs. Juan Francisco Cuevas / José Daniel Ugalde (Ecuador), dobles varonil. 15:30 HORAS.- Samantha Salas / Paola Longoria vs. María Paz Riquelme / Cristina Amaya (Colombia), dobles femenil. 17:00 HORAS.- Rodrigo Montoya / Samantha Salas vs. María Muñoz / Josué Bermeo (Ecuador), dobles mixtos.