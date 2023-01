Atlético de San Luis Femenil va por 25 puntos esta temporada

Que el Atlético de San Luis Femenil no haya calificado a una liguilla es una deuda pendiente que quieren saldar en este torneo, por esa razón Fernando Samayoa, entrenador del equipo, ya se planteó la meta de puntos para estar entre las 8 que califican a la “fiesta grande”.

“La ilusión de todos creo que cualquier equipo trabaja para estar en la zona de calificación, bajo ese pensamiento seguimos trabajando, seguimos luchando y seguimos entrenando para poder estar ahí, esos 21 puntos que fueron históricos del torneo pasado hoy con 25 puntos se calificó el octavo lugar. Queremos estar ahí en la fiesta grande, pero vamos paso a paso”, dijo el entrenador.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Fernando Samayoa lo que busca es que el Lastras sea un estadio difícil para sus rivales y para no perder puntos como le ocurrió en el pasado, por lo que trabaja en explotar las fortalezas de sus jugadoras y así lograr sumar la mayor cantidad de puntos de local.

“Ahora las expectativas que tenemos es que entendemos mejor a lo que queremos jugar, que tienen una identidad, que sabemos a lo que jugamos de local y de visita somos un equipo que siempre quiere proponer, que somos intensas, un equipo que es muy ordenado, tenemos que fortalecer el sector defensivo que en el torneo pasado por ahí fue nuestro “coco” y sobre todo fortalecer nuestra casa, hay que empezar por ahí que el Alfonso Lastras sea una fortaleza”, señaló Samayoa.

Con los pocos cambios en su plantel, el Atlético de San Luis tiene jugadoras que ya llevan tiempo en la institución lo que puede ser benéfico para el equipo pues entienden lo que Samayoa pide en la cancha y cómo es el trabajo que quiere día a día.

“Cualquier tipo de proyecto y cualquier tipo de trabajo, el inicio de cero es muy complejo, me parece que durante todo este proceso el entendimiento en la forma de entrenar en la metodología en cómo nos están volvemos día a día, el formar una familia, no es fácil y día con día tuvimos algunas situaciones complicadas pero sobre todo en cuestión de resultados creo que mejora el ambiente cuándo vas ganando y es cuando el entrenador tiene que ser una buena gestión de grupo para poder fortalecer al grupo, yo creo que es parte del proceso, yo soy muy creyente en eso que el error, las derrotas y los fracasos son parte del proceso bien vinculado, bien conducido me parece que se reparte dónde estamos trabajando”, finalizó.

Atlético de San Luis Femenil debuta de visitante enfrentando a Santos, este lunes a las 19:06 horas.