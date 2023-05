Atlético de San Luis femenil cierra el torneo con derrota

Atlético de San Luis femenil cerró el torneo Clausura 2023 con la novena derrota en calidad de visitante, al caer en el estadio BBVA por 4-2 ante Rayadas de Monterrey, que con la victoria terminan como líderes generales.

En todo el torneo no ganaron ningún partido de visitante las Colchoneras que se quedaron con solo 17 puntos, en un mal torneo para las dirigidas por el DT Fernando Samayoa. Mientras que Monterrey califica a liguilla con 39 puntos en el primer lugar como líderes de la Liga MX Femenil.

Cortesía | ADSL

LAS ACCIONES

Rayadas con uniforme blanquiazul inició con Alejandría Godinez bajo los tres palos; Bernal, Flores, Cadena y Bernal en la defensa; Evangelista, Franco, Valdez en medio campo; Avilés, Burkenroad e Ihezuo en la delanteras. Dirigidas por Evs Espejo.

Atlético de San Luis de rojiblancas con Nicole Buenfil en la portería; Cano, Dávila, González Closs y Rivera en la zaga defensiva; García, Robles y la debutante de 17 años, Judith Castillo, en media cancha; Parra, Carrandi y Santana de atacantes.

El primer tiempo tuvo una larga pausa de 45 minutos de suspensión, ya que al minuto 11 con 48 segundos cayó una tromba impresionante con tormenta eléctrica que trajo que el cuerpo arbitral decidiera para el cotejo ante los truenos y rayos. Aunque los 3 mil 078 aficionados aguantaron en el coloso de acero.

El marcador en ese instante era a favor de las Rayadas pues en la primera jugada, inmediatamente en el saque inicial, ¡al segundo 38!, Aylín Avilés anotó con tiro raso cruzado luego de recibir un pase filtrado de Yamilé Franco. 1-0.

Al reanudarse el cotejo, las locales siguieron dominando y anotaron el 2-0 al minuto 16 obra de Valeria Valdez, en un disparo lejano que la debutante Castillo desvió y el balón salió bombeado al ángulo, sin que Buenfil pudiera evitar la anotación.

Todo parecía tranquilo para las Rayadas, pero cometen error al regresar Mariana Cadena el balón y se lo roba Mariel Santana, quien centra y en el área dispara la española Beatriz Parra, pero el balón pega en el brazo de Mónica Flores. La silbante Priscila Pérez Borja señala el penal, que cobra al minuto 24 Daniela Carrandi para el 2-1.

La noche se les vino a las locales cuando San Luis en el minuto 45 tuvo un saque de esquina, hicieron una jugada prefabricada, con doble disparo al travesaño y en el rebote de cabeza Denisse Rivera anotó el 2-2, para irse así sorprendiendo con paridad al descanso.

Al arranque del segundo tiempo, Espejo mandó a la goleadora Desiree Monsiváis al terreno de juego y Samayoa a Andrea Espino en lugar de la juvenil Judith Castillo.

Monterrey se fue con todo en busca de la ventaja y San Luis apostó por defender el empate, pero poco aguantó al aparecer la goleadora Christina Burkenroad con par de anotaciones en remates espectaculares a los minutos 55 y 73, a centros precisos de Mónica Flores y Daniela Solis, quien entró de cambio. Un 4-2 ya muy pesado para las visitantes, que ya no pudo revertir y así finalizó el partido.

La árbitro Priscila Pérez con trabajo limpio, apoyada bien en las bandas por Karen Martínez y Edwin Sosa. Solo amonestó una jugadora.

¿CÓMO QUEDA LA LIGUILLA??

Culminada la fase regular de 17 jornadas, a falta de horarios y días, los partidos de liguilla de cuartos de final, Ida y Vuelta quedaron así:

Rayadas vs Tijuana. Chivas vs Pachuca. América vs. Juárez. Tigres vs Atlas.