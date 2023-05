Definidos los potosinos que van a la Copa NABBA 2023

Diana Ramirez Alvarado y Pedro Francisco García Torres fueron los máximos ganadores de la tercera Copa NABBA San Luis Potosí, evento que tuvo buena participación al reunir a los mejores los mejores fisicoculturistas y fitness.

Los dos ganadores lograron su boleto a la Copa NABBA 2023 a celebrarse el 21 de mayo en la Ciudad de México con todos los gastos pagados para que simplemente se preparen para enfrentarse a los mejores del país y buscar su boleto al Mundial a celebrarse en Italia.

La ganadora absoluta se sintió emocionada por haber logrado este resultado que fue producto de una gran preparación en donde tuvo que hacer varios sacrificios para llegar hasta estos resultados.

Tengo alrededor de dos años dedicándome de lleno a esto, es lo que me gusta, es lo que me apasiona, es lo que me hace sentir bien, es mi momento, entonces me queda disfrutarlo y que se vea lo que trabajo”, dijo Diana Ramirez Alvarado.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

Por su parte Francisco García que ganó la categoría Novatos y luego en el absoluto en donde se enfrentó a los mejores de otras categorías y ahora en el reto que viene para él, se siente motivado de poder hacer un buen trabajo.

“Con ganas de representar al estado y esperando lo mejor. Esta victoria se la dedico a mi mamá que es la que me dio la vida y me apoya mucho, a mi entrenador Agustín de la Rosa y a la gente del gimnasio que me apoya y don Luis”, comentó.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

Susana Rodríguez, presidenta de NABBA San Luis Potosí, se mostró satisfecha por la buena participación que hubo, incluso de los pequeños que comienzan a adentrarse en el mundo del fisicoculturistas y fitness, además de la calidad de competidores que enviará el estado al evento en la Ciudad de México en donde se espera logren buenos resultados.

“Tenemos a grandes atletas, nos sentiríamos muy orgullosos de que salieran los potosinos al Mundial de Italia el próximo 9 y 10 de junio”, señaló.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

En este evento también participaron los jóvenes promesas como lo fueron los pequeños que van desde los 3 años hasta los 15 y que se llevaron el aplauso del resto de competidores y de los aficionados que se reunieron en el en el auditorio del PRI.