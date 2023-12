Atlético de San Luis en el Clausura 2024; este es el calendario de partidos

El viernes 12 de enero Atlético de San Luis iniciará su participación en el Clausura 2024 cuando visite a Mazatlán en la jornada uno del próximo torneo de la Liga MX.

En el calendario oficial, el conjunto potosino será local en ocho partidos y visitante en nueve de estos, para completar las 17 jornadas de la fase regular, en las que buscará repetir o mejorar lo alcanzado el recién finalizado Apertura 2023 que logró avanzar al play in y luego a liguilla, hasta llegar a la semifinal.

San Luis el próximo mes de enero disputará cuatro partidos, en febrero otro número igual, marzo con cinco cotejos, y en abril serán los últimos cuatro juegos. Cabe mencionar que el equipo potosino jugará primero la jornada cuatro que la tres, según el calendario oficial.

Cortesía | Atlético de San Luis

Los partidos en orden quedan así:

ENERO: Jornada 1 , Mazatlán vs. ADSL, viernes 12, 21:00 horas, estadio El Encanto. Jornada 2 , ADSL vs. UNAM, viernes 19, 21:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez. Jornada 3 , ADSL vs. UANL, miércoles 24, 19:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez. Jornada 4 , Monterrey vs. ADSL, sábado 17, 19:00 horas, estadio BBVA.

FEBRERO: Jornada 5, ADSL vs. Guadalajara, domingo 4, 19:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez. Jornada 6 , Cruz Azul vs. ADSL, sábado 10, 19:00 horas, sede por definir. Jornada 7 , ADSL vs. Tijuana, sábado 17, 17:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez. Jornada 8 , León vs. ADSL, sábado 24, 17:00 horas, estadio León. Jornada 9 , ADSL vs. Querétaro, martes 27, 19:00 horas, estadio La Corregidora.

MARZO: Jornada 10 , ADSL vs. Puebla, viernes 1, 19:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez. Jornada 11 , Necaxa vs. ADSL, viernes 8, 21:00 horas, estadio Victoria. Jornada 12 , ADSL VS. Pachuca, domingo 17, 19:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez. Jornada 13 , América vs. ADSL, sábado 30, 17:00 horas, sede por definir.

ABRIL: Jornada 14 , ADSL vs. Juárez, domingo 7, 18:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez. Jornada 15 , Atlas vs. ADSL, domingo 14, 16:00 horas, estadio Jalisco. Jornada 16 , ADSL vs. Toluca, viernes 19, 21:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez. Jornada 17 , Santos Laguna vs. ADSL, domingo 28, 20:00 horas, estadio TSM Corona.