Atlético de San Luis contra América; “no les tememos”: “Vitinho”

Para el brasileño Vítor Ferreira, delantero del Atlético de San Luis, el hecho de enfrentar a un equipo tan potente como América, no los asusta, al contrario, los motiva a traerse los tres puntos.

“Creo que los últimos resultados nos ha dando más confianza en nosotros mismos, no es que la hayamos perdido, pero todos sabemos que los triunfos te motivan más, y nos llegan en buen momento esas victorias ante Pachuca y Monterrey (amistoso) para encarar al América con más tranquilidad.

Será importante ganar los tres puntos para mejorar esa posición en la tabla y meternos en la pelea por el Play Inn. Tenemos la mente bien puesta en ese partido tan importante en casa de ellos. Será un enfrentamiento difícil, pero vamos con la convicción de ganar los tres puntos en el estadio Azteca, no les tememos porque somos once contra once y ya les hemos ganado”, agregó “Vitnho”.

Destacó que América defiende muy bien y no permite que le anoten muchos goles, por lo que habrá pocas opciones ofensivas, pero esas deben anotarlas y manejar el partido.

“Como le mencionaba va a ser un partido difícil y en la parte ofensiva a lo mejor no habrá muchas oportunidades de gol, pero debemos aprovechar las pocas o muchas que podamos crear para hacerles daño. Ya no podemos dejar ir puntos y si queremos avanzar en la tabla, este es el momento para hacerlo y ante un rival grande como es América”, apuntó.

“Vitinho” en este torneo ha participado en doce partidos y en ocho ha sido titular, con 709 minutos disputados, en los que ya tiene un gol anotado ante Puebla, y ha recibido dos tarjetas amarillas.

Cabe mencionar que el equipo sigue con su preparación y solo Andrés Iniestra y Mateo Klimowicz trabajan por separado, ya que son los dos únicos elementos del plantel que continúan recuperándose de sus lesiones, el resto entrenan al parejo y listos para lo que necesite el DT Gustavo Da Silva, en el partido del viernes 29 en la cabalística jornada 13 ante América, a las 20:00 horas en el estadio Azteca.

EL DATO

Vitor Ferreira “Vitinho” tiene anotados 9 goles con San Luis en cuatro torneos.