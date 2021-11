Atlético de San Luis avanza a reclasificación por vez primera en Liga MX

Por primera vez desde que regresó a la Liga MX hace dos años, Atlético de San Luis logra avanzar a reclasificación en la Liga MX, por lo que al ubicarse en la posición doce le tocará visitar a Santos Laguna en quince días.

Los Colchoneros requerían de un empate o victoria para meterse a la zona de reclasificación y se quedó con un 0-0 en su visita precisamente ante quien será su próximo rival, Santos Laguna, en el estadio TSM en la última fecha del torneo Grita México A21.

Cortesía | Atlético de San Luis

Llegaron a 20 puntos los dirigidos por Marcelo Méndez y así ocupan el lugar doce y dejan fuera a Mazatlán. Los de la comarca con la igualada alcanzan el quinto sitio en la general con 24 unidades. También a reclasificación que ya tenían asegurada.

Además Germán Berterame del ADSL se queda con el título de goleo individual, compartido con Nicolás López de Tigres, ambos con 9 anotaciones. Aunque el delantero auriazul tuvo la opción de ganarlo solo pero erró un penal en primer tiempo ante Santos.

LAS ACCIONES

Ambos equipos repitieron alineación con relación a sus partidos anteriores y los primeros 45 minutos resultaron con dos llegadas claras para cada equipo.

San Luis bien parado atrás y sobrellevando el encuentro, sin arriesgar. Santos hizo el gasto y tuvo el mayor tiempo el balón y creo algunas llegadas pero sin peligro en los primeros 25 minutos. Así estaba el partido cuando al minuto 31 un centro en el área santista, que peina Vombergar y pega en el brazo de Omar Campos. Se pide revisión por el VAR y el árbitro decide marcar penalti, que cobra Germán Berterame, flamante campeón de goleo de este torneo, y lo falla con disparo a un costado de la portería de Acevedo. La más clara.

Cortesía | Atlético de San Luis

Después de esa falla, Santos reaccionó para cerrar fuerte y tuvo una clara de Eduardo Aguirre en el área chica, pero no conectó bien el remate, sin marca, y la puso encima del marco de Barovero cuando ya se cantaba el gol. 0-0 que la afición recriminó con silbidos.

La parte complementaria los dos equipos de arranque sin cambios. Las acciones no variaron, San Luis echado atrás, con 5-4-1. Santos intentó e hizo el gasto, tuvo varias de gol, un cabezazo de Ocejo al travesaño, un disparo de Lozano desde lejos que Barovero mandó a tiro de esquina, y varios centros venenosos que la saga potosina resolvió bien. Los guerreros intentaron una y otra vez pero no cometió errores el equipo visitante, que apostando a defenderse con el cuchillo entre los dientes logró el objetivo de no perder y quedar eliminado.

Así con el 0-0 ambos avanzan y se verán las caras nuevamente en quince días, pasada la Fecha FIFA en el mismo estadio, pero en un partido a eliminación directa por un lugar a liguilla.

El árbitro central Fernando Guerrero con labor aceptable. Sin tarjetas amarillas y rojas. Le apoyaron bien en las bandas Marco Bisguerra y Eduardo Acosta.

ALINEACIONES

SANTOS LAGUNA: 1.- C. Acevedo; 5.- F. Torres; 6.- A. Cervantes; 7.- F. Otero; 8.- C. Orrantía; 10.- D. Valdés; 11.- F. Gorriarrán; 19.- E. Aguirre; 21.- M. Doria; 32.- A. Preciado; 190.- O. Campos. DT Guillermo Almada. CAMBIOS: 12.- J. Ocejo; 23.- A. Ibargüen; 30.- I. Geraldine; 15.- A. Lozano.

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 1.- M. Barovero; 3.- J. Piñuelas; 4.- L. Coelho; 5.- R. Chávez; 7.- G. Berterame; 8.- J. Sanabria; 16.- J. Güemez; 28.- A. Vombergar; 20.- U. Bilbao; 23.- J. Hernández; 27.- J. Díaz. DT Marcelo Méndez. CAMBIOS: 15.- E. Oroña; 204.- D. Rodríguez.

EL DATO

Germán Berterame con 9 goles de proclama campeón de goleo individual.

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí