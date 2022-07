Asumo totalmente mi responsabilidad: Fernando Samayoa

Con el rostro desencajado Fernando Samayoa, director técnico del Atlético de San Luis, asumió su responsabilidad en la humillante derrota que les propinó Puebla por 2-6 en el estadio Cuauhtémoc en la jornada 4 de la Liga MX.

"Debo confesar que esta es la conferencia de prensa más difícil que he tenido en lo personal, porque obviamente no esperaba un resultado así, pero la realidad es que los primeros minutos el recibir gol nos han afectado mucho porque nos rompe la idea de juego, emocional y tácticamente".



"Hemos trabajado para evitar esos errores, pero no se ha podido y asumo totalmente la responsabilidad. Quizás no he sido capaz en poderles trasmitir la idea de juego que quiero futbolísticamente, pero bueno no queda más que levantarnos. Me parece que la mejor manera de retomar esto es tener el entusiasmo con el que iniciamos este proyecto y hacer un análisis muy profundo para evitar derrotas así", expresó.

Cortesía | Atlético de San Luis

Agregó que tanto jugadoras como cuerpo técnico están en "shock" por la goleada, "muy doloroso porque parece que en la cancha no se ve el trabajo que venimos haciendo diario, y asumo totalmente la responsabilidad. Hoy estamos bloqueados mentalmente, con una seguidilla de partidos donde no se han podido concretar los tres puntos o un punto de menos, parece que es lo que más nos está afectando. Yo se que estoy en deuda con mi Club con las mismas jugadoras, asumo totalmente la responsabilidad que esta sucediendo en la cancha, y no queda más que seguir trabajando para sacar esto adelante, porque tenemos solo 24 horas para cambiar el chip y pensar ya en el siguiente encuentro del domingo que es recibir a Cruz Azul".

Cabe mencionar que el equipo regresó a los entrenamientos, puesto que es semana de doble jornada y este domingo 31 de julio reciben a Cruz Azul en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, a las 17:00 horas ya en la jornada 5 del Apertura 2022.

ANTERIOR GOLEADA Atlético de San Luis femenil había sido goleado como local 0-6 por Tigres UANL en la jornada 13 en el Clausura 2022 el 27 de marzo.

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí