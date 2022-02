Así planteamos el partido ante América y dio resultado: Rafa Fernández

Rafael Fernández, director técnico interno del Atlético de San Luis, afirmó que la victoria ante América se logró porque el equipo aplicó todo lo que se trabajó en la semana y media que tuvieron de descanso por la Fecha FIFA.

"Esto se planeó así y fuimos mejores que ellos en casi todo el partido, sabíamos que íbamos a sufrir porque jugar en el Azteca no es algo fácil y más sacar un buen resultado, pero mucho del éxito fue el orgullo de los jugadores, la concentración que mostraron, valentía y encontrar el camino para volver a lo que queremos ser. Ya en la parte táctica planeamos un partido simple, un partido básico y nos propusimos llevarlo a lo que a nosotros queríamos, como fueran las cosas y por momentos hicimos que el América entrará a ese escenario donde los superamos. Al final también nos tocó sufrir, como ha sucedido en otros partidos, pero en esta ocasión supimos mantenernos firmes y sacar el resultado", detalló.

Sobre la experiencia de dirigir al equipo, el nacido en la Ciudad de México, quien fue auxiliar técnico de Marcelo Méndez y ahora se desempeña como metodólogo del equipo, comentó:

Dirigió interinamente al equipo y logró la victoria ante América para romper la mala racha. / Cortesía ADSL.

"Me he preparado toda la vida, he picado piedra toda la vida, pero hoy ya no soy lo suficientemente joven para dejarme volar con una situación como está de ganar un partido, y a pesar de eso me falta mucho mejorar en algunas áreas. Por lo pronto yo soy institucional a mi Club y si dejará de pensar así estaría equivocándome horrible, amo la institución, amo el proyecto y estoy listo para trabajar donde me digan. Habrá más adelante momento de alcanzar otro peldaño que busco, porque ahora estoy comprometido con el club y lo que me pidan hacer".

Finalmente sobre cómo encontró al equipo durante la semana y media que trabajó con ellos, Fernández manifestó: "Encontré un plantel de grandísimas personas, que lamentablemente no había encontrado los resultados porque esto a veces es de circunstancias. Me encontré un equipo muy condicionado con los resultados, pero un gran grupo de personas a las cuales buscamos potenciar, por lo que regresamos a los básico, aquello que hace seis meses tenía otra cara. Es nuestra responsabilidad sacar esto adelante siempre y hoy las cosas salieron".

LA FRASE

"Sabemos lo que tenemos que hacer porque este proyecto es algo muy serio, que va a romper paradigmas poco a poco", declaró el metodólogo.