América contra Atlético de San Luis, duelo de desesperados

Este sábado 5 de febrero en el estadio Azteca se vivirá un partido donde quien salga triunfador podrá mantener la calma en sus trabajos semanales para las siguientes jornadas. América recibe al Atlético de San Luis en partido con dos equipos que pasan por malas rachas.

Después del parón por la Fecha FIFA regresa la actividad de la Liga MX con la jornada 4 del torneo Grita México Clausura 2022, y se anuncia que el balón rodará a partir de las 19:00 horas en el Coloso de Santa Ursula con aforo al 100% permitido y que tendrá como árbitro central a Adonai Escobedo González, quien será auxiliado por Karen Janett Díaz Medina y por Manuel Alfonso Martínez Sánchez.

Atlético de San Luis para este cotejo tendrá en la banca a Rafael Fernández, quien dirigirá este partido como director técnico interino, luego del cese hace unos días del uruguayo Marcelo Méndez Russo, y como aún no se incorpora al equipo el nuevo estratega brasileño André Soares Jardine, el mexicano será el encargado de llevar las riendas de los rojiblancos, incluso trabajo la semana y media con los futbolistas, previendo algún contratiempo.

A los colchoneros potosinos les urge sumar ante los de Coapa, pues llegan con 0 puntos luego de perder los tres primeros partidos (0-2 ante el Pachuca; 0-1 ante Atlas y 0-1 ante Bravos de Ciudad Juárez), pero además el buscar romper esa mala racha de no anotar en el torneo, que los mantiene de sotaneros de la tabla general y también últimos en el cociente. Además arrastran una mala racha de 11 partidos sin conocer la victoria.

Y si de las águilas se habla, también no han tenido un buen inicio de certamen, aunque sólo haya disputado dos juegos con un empate y derrota (1-1 con Puebla y 0-2 ante Atlas, con el duelo ante Mazatlán pendiente), no puede darse el lujo de volver a tener un mal resultado en su cancha. Cierto que América es amplio favorito para el enfrentamiento sabatino, pero de no sumar los tres puntos provocará que aumente la presión sobre su técnico, Santiago Solari, cuya labor no tiene contenta a su afición.