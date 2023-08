Antonio Ferreira triunfa en la primera de Feria

Antonio Ferreira vino a demostrar porque es figura del toreo en España y fue el triunfador en la primera corrida de feria al cortar dos orejas en su segundo toro. Sergio Flores tuvo también una gran faena, pero pinchó dos veces y se le fueron los trofeos y Arturo Saldívar bailó con la más fea, pues le tocaron dos toros malos. Los astados fueron de La Punta, dos buenos y cuatro malos y la Monumental El Paseo registró tres cuartos de entrada.

Con el que abrió plaza Antonio Ferreira realizó una buena faena con el capote y luego con la muleta demostró su clase, pero fue una faena breve sin llegar a conectar tanto con los aficionados. Al entrar a matar logró estocada casi entera, pero como no dobló tuvo que descabellar varias veces y logró su propósito hasta después de que se escuchara un aviso para retirarse en silencio.

Con su segundo fue la gran diferencia, desde que se abrió con el capote y toreó elegante de verónicas, luego el quite muy taurino y al tomar la muleta realizó una gran faena, tanto de derechazos como por naturales, haciendo que la afición se emocionara y se escucharon fuerte los oles.

Entró a matar y lo hizo con efectivo medio estoque por lo que el juez le concedió una oreja y a petición de la afición tuvo que soltar la segunda.

Arturo Saldívar, con su primero toreó bien con el capote, aunque luego con la muleta no tuvo enemigo a modo, toro de embestida áspera y el torero que no intentó buscarle más por lo que pronto fue por el acero, pinchó dos veces, luego tres cuartos de espada y un descabello para que se escucuharan algunos pitos. En su segundo no hubo gran cosa con el capote, pero con la muleta la inició con muy buenas tandas de derechazos, la que la afición le coreó, pero la faena se vino a menos y decidió entrar a matar, pero para la de malas pinchó

Sergio Flores, en su primero dio buenos pases con el capote, pero tampoco tuvo enemigo a modo, aunque trató de alargar un poco más sus pases, lo cierto es que el toro era deslucido y no tuvo más que abreviar y entró a matar, pinchando en su primer intento y estocada en su segundo para retirarse en silencio.

Con el que cerró plaza Sergio salió dispuesto a sacarse la espina, primero con el capote y luego con la muleta aprovechando todo lo bueno que traía el de La Punta y sacándole pases que emocionaron al respetable y se los corearon en cada momento por lo que se sintió el verdadero ambiente de feria con la música que tocaba la Acuarela Potosina y el torero que tanda a tanda emocionaba.

Entró a matar y pinchó dos veces antes de la estocada completa con la que tardó, pero dobló y se retiró entre aplausos.